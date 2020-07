La Regione Lazio (Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette) ha presentato ufficialmente l’evento “Disegnare dal vero con Marco Preziosi” in programma da Venerdì 24 a Domenica 26 Luglio presso il Museo Naturalistico del Fiore ed il Bosco del Sasseto : “ Disegnare dal vero” si sottolinea in una apposita nota informativa, “è sicuramente uno dei momenti fondamentali del mestiere del disegnatore, pittore, artista… naturalista. La frase chiave dell’artista naturalista è “you paint best what you know best…” e cioè “si dipinge meglio ciò che si conosce meglio” … questo senza dubbio è il punto di partenza del corso di disegno naturalistico di tre giorni con Marco Preziosi a Torre Alfina. Guidati passo passo da Marco Preziosi presentiamo un corso di disegno naturalistico dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio incentrato sul disegno dal vero, prevedendo una parte teorico-pratica il venerdì presso il Museo del fiore con introduzione all’arte naturalistica, ai materiali e alle tecniche del disegno naturalistico, e tanto altro ancora.Il sabato e la domenica saranno interamente dedicati al disegno sul campo, immersi nel Bosco del Sasseto da cui si potrà trarre la giusta ispirazione, spostandosi in gruppo nei vari punti di interesse, con pranzo al sacco. Gli argomenti trattati: il taccuino da campo, presentazione della tecnica dell’acquerello e l’uso del colore, studio del soggetto, passaggio fondamentale per la realizzazione del disegno dal vero, dallo schizzo al definitivo a cui farà seguito il confronto e la discussione delle opere realizzate. Insomma tre giorni immersi nel verde con taccuino da campo e matita e acquerelli a immortalare il fascino del Monumentale Bosco del Sasseto e di altri punti di interesse di Torre Alfina.

Con questo corso scopriremo come realizzare delle bellissime illustrazioni come quelle che si ammirano nei libri che parlano di natura. Alberi maestosi e monumentali che solo trasmettono tutto il fresco del bosco, muschi e funghetti che sembrano reali, poi fiori, foglie e particolari vegetali e pietre che prendono vita dal foglio, per la minuziosità e la fedeltà dei colori e delle sfumature.

Il corso è solo per adulti, il linguaggio usato, gli argomenti trattati e la tempistica non saranno idonei alla partecipazione di bambini.Il corso è adatto per principianti.Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. Al momento dell’iscrizione ai partecipanti verrà inviato un programma dettagliato ed una lista di materiali da disegno da acquistare qualora ne fossero sprovvisti. Se volete richiedere informazioni più dettagliate prima dell’iscrizione potete contattare – Coop. L’Ape Regina: [email protected] o al 388 8568841 Costo dell’intero corso di tre giorni: 100€. Su richiesta si predispongono pacchetti turistici per pernotti e pasti”.