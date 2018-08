ACQUAPENDENTE – Riceviamo una nota di Giordano Sugaroni che di seguito pubblichiamo: “Contro una formazione toscana di ben due Categoria superiori la Vigor risponde presente: tanto sotto il piano del gioco quanto sotto quello del risultato.

Il cuore gara in chiave prettamente locale si trova nelle due banali distrazione delle difesa della Sinalunghese che consentono a Cacciavillani e Saleppico di depositare la palla in rete e sull’assolo vincente a tutta velocità di Coccetti. Da già stropicciarsi gli occhi, onestamente, quello che c’è in mezzo a tutto questo.

Come la capacità in mediana di confezionare ben otto palle goal: stupendo cross di Fanelli per il colpo di testa di Cacciavillani, quattro conclusioni di Saleppico respinte da Marini, la doppia conclusione di Cacciavillani e quella di Bartoccini. Una difesa che punta tutto sulla semplicità di giocate senza fronzoli, fa faticare i toscani. In grado comunque oltre alla rete di Chiasserini di mettere in mostra la qualità sull’uno-due sotto porta di Locatti, e le conclusioni alte di Calveri, Romagnoli, Chiasserini, Esposito, Capegna, Quero, Vasseur.

Delusione nelle parole del Tecnico toscano Fani a termine match : “Male”, sottolinea, “davvero male. Sia nell’approccio gara, nelle idee, nella tenuta fisica. Troppa sufficienza ci ha mandato in difficoltà. Abbiamo quindi perso la bussola, ci siamo innervositi e poi il resto lo ha fatto la fatica, normale dopo i primi carichi di lavoro. Confusione anche sotto il piano della corsa”.

In casa aquesiana si respira diversa. “L’importante non è esaltarci dopo questa prova”, sottolinea il Tecnico Riccardo Fatone attorniato dalla versione raggiantissima del Direttore Sportivo Giuseppe Olimpieri e del del Dirigente Stefano Alberelli, “come non dobbiamo deprimerci se strada facendo troveremo difficoltà in questa fase di precampionato. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, che ha centrato in pieno gli obiettivi chiamati corsa e sacrificio. Ma la soddisfazione più grande di questo pomeriggio è vedere che il gruppo dei ragazzi che parteciperà nella stagione 2018-2019 al Campionato regionale Juniores si stà già inserendo bene”.

3 POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Coppola (20° st Poppi), Cecconi (7° st Finocchi), Fanelli, Douf, (35° st Capmare) Viviani (13° sf Fortuni), Avola, Broccatelli (21° st Menci), Colonnelli, Cacciavillani, Bartoccini (11° st Coccetti), Saleppico (27° st Virtuosi). ALLENATORE: Fatone

1 US SINALUNGHESE: Marini (26° st Marchi), Leti, Bargagli (25° st Vasseur), Chiasserini (18° st Menchetti), Calveri (18° st Doda), Fanetti (18° st Rizzo), Rossi (10° st Pasqui), Romagnoli (15° st Doka), Locatti (18° st Capegna), Cerofolini, Esposito (1° st Malenacchi). ALLENATORE: Fani

MARCATORI: 20’ pt Cacciavillani (PVA), 35° pt Saleppico (PVA), 45° pt Chiasserini (US), 41° st Coccetti (PVA)