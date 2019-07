Comune di Acquapendente e Pro Loco di Torre Alfina hanno presentato ufficialmente l’evento in programma presso il Museo Naturalistico del Fiore.

“Sabato 20 Aprile a partire dalle ore 11.00”, si sottolinea in una nota congiunta, “al casale Giardino si svolgerà l’evento “Dal giardino tradizionale al giardino pensile: il noce e le altre piante”. Per l’occasione verrà ripercorsa la storia del casale Giardino con Evelina Serafinelli e la sua famiglia, che qui abitava fino agli anni’50, e tanti abitanti di Torre Alfina che lo hanno frequentato. Nell’aia dove un tempo dava ombra un grande noce verrà messo a dimora un nuovo noce con altre piante. A seguire “Racconti e aneddoti sull’aia” e visita gratuita al Museo ed al giardino botanico in allestimento. Lo sdigiuno sull’aia, sarà offerto dal Ristorante Nuovo Castello di Torre Alfina. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previsto laboratorio teorico-pratico dedicato ai giardini ed alle fioriture, con messa a dimora di piante aromatiche e fioriture autoctone della Riserva nelle aiuole pensili del Museo. Per prenotarsi contattare il nostro Centro Visite (0763-730065 – 3888568841, email [email protected] , [email protected] , www.museodelfiore.it , 0763-719206, email [email protected] ”. Collaboreranno all’organizzazione evento Riserva Naturale Monte Rufeno, Sistema Museale lago di Bolsena, Sistema Museale Naturalistico Regione Lazio, Cooperativa Ape Regina.