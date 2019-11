Con Delibera di Giunta, il Comune di Acquapendente ha deciso di intitolare l’Istituto Omnicomprensivo di Acquapendente a Girolamo Fabrizi. “ Fino a qualche decennio fa”, sottolinea il Sindaco Angelo Ghinassi, “ la Scuola Media si chiamava Scuola Media “Girolamo Fabrizio”. Ha perso questa denominazione quando è diventata Istituto Comprensivo, successivamente trasformato in Istituto Omnicomprensivo intitolato invece a Leonardo da Vinci. In occasione del quarto centenario dalla morte di una personalità così importante, di cui Acquapendente deve essere fiera, tra le iniziative previste per onorarne la memoria una in particolare è da intraprendere: quella di intitolare l’Istituto Omnicomprensivo di Acquapendente a Girolamo Fabrizi, per riconoscere l’alto contributo che il nostro concittadino ha dato alla scienza e all’insegnamento dell’anatomia e chirurgia, dedicando cinquant’anni della sua vita proprio all’attività di docente. Senza contare che, con l’intitolazione a Girolamo Fabrizi, l’Istituto si distinguerebbe dalle molte scuole che nella provincia di Viterbo e in tutta Italia sono intitolate a Leonardo da Vinci, e ne uscirebbe notevolmente rafforzata la sua identità territoriale, legata a una così illustre personalità locale.”