Il Consiglio Comunale di Acquapendente approva all’unanimità variazione di bilancio ex articolo 175 Decreto Legislativo 267/2000 esercizio finanziario 2019/2021, applicazione avanzo di amministrazione.

Nella specifica si rileva che: 1) Occorre provvedere all’acquisto di arredi e altri beni per la scuola primaria e secondaria di primo grado e che si può finanziare la spesa di € 8.600.000 mediante l’applicazione di avanzo di amministrazione destinato ad investimenti); 2) La Regione Lazio ha comunicato la concessione di un contributo di € 50.000,00 a parziale copertura del progetto di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione dello Stadio comunale dell’importo complessivo di € 70.000.000; c) Sono pervenuti € 21.120.000 da parte della società partecipata S.I.I.T. Srl quale trasferimento per ulteriore quota di riduzione del capitale sociale a seguito della trasformazione della Società e che si possono destinare quanto ad € 20.000.000 a copertura della quota comunale per il progetto di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione dello Stadio Comunale e quanto ad € 1.120,00 per l’acquisto di libri per la Biblioteca comunale; 3) La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale ha comunicato la concessione di un contributo di € 2.000.000 da destinare alla realizzazione di manifestazioni estive; 4) L’assessore Valeria Zannoni ha richiesto di destinare l’indennità di carica ad essa spettante per il mese di Agosto al parziale finanziamento dell’assistenza per la spesa tecnica e software del defibrillatore recentemente donato al Comune; 5) Sono pervenuti dalla Regione Lazio € 10.000,00 per il Piano Emergenza Comunale e che si destinerà tale contributo all’acquisto di attrezzature per il servizio di protezione civile; 6) Richieste di variazione di alcuni capitolo di spesa pervenute da diversi Uffici Comunali.