L’attesissima gara di ritorno tra Polisportiva Vigor Acquapendente ed ASD Corneto Tarquinia valida per il ritorno ottavi di finale Coppa Italia Promozione in programma Mercoledì 23 Gennaio è stata rinviata a data da destinarsi (con molta probabilità Mercoledì 30 Gennaio alle ore 15.00).

Poco dopo le ore 13.00 di Martedì 22 perviene infatti alla Società aquesiana, a quella tirrenica ed al C.R.A. il fax ufficiale di Giangabriele Mattei (responsabile organizzazione gare Comitato Regionale Lazio Lnd).

“Per opportuna conoscenza – si sottolinea nel testo – si comunica che la gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia Promozione Girone Z1 tra Polisportiva Vigor Acquapendente ed ASD Corneto Tarquinia viene rinviata a data da destinarsi causa avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile il terreno di gioco”.

La gara doveva essere diretta da Christian Timoaga di Tivoli che si sarebbe avvalso come assistenti di Francesco Raccanello Comitato di Viterbo e Alessandro Rapiti Comitato di Viterbo. Seppur tenendo sotto controllo lo sviluppo meteo, alle ore 18.00 di Martedì non sono stati presi iniziative di rinvio delle altre sette gare in programma per l’occasione.

Salvo repentini e bruschi cambiamenti climatici si giocherà in questi campi seconda questa griglia:

Girone Z2 Compagnia Portuale Civitavecchia Città di Cerveteri Risultato gara di andata 3 – 0 Girone Z3 Cantalice Accademia calcio Roma Risultato gara di andata 1 – 1 Girone Z4 Licenza Palestrina Risultato gara di andata 0 – 3 Girone Z5 Palocco Atletico Torrenova Risultato gara di andata 0 – 1 Girone Z6 Vis Sezze Ostiantica Risultato gara di andata 3 – 1 Girone Z7 Suio Terme Castelf Ferentino calcio Risultato gara di andata 2 – 2 Girone Z8 Aurora Vodice S. Città di Paliano Risultato gara di andata 2 – 5

Per la cronaca nella gara di andata il Corneto Tarquinia del Tecnico Stefano Del Canuto si era imposta per 1-0 sull’undici aquesiano di coach Fatone.

Partirà quindi oltre che dal vantaggio di una rete sul poter far leva su un buon ventaglio di risultati a favore (vittoria, pareggio, sconfitta con una rete di scarto ma con goal).

Per gli aquesiani unico risultato possibile la vittoria con due reti di scarto.