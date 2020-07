40 spettacoli (30 ad Acquapendente, 7 a Torre Alfina, 3 a Trevinano) e star d’eccezione per una serata Antonella Ruggiero del gruppo Matia Bazar. Questi i numeri agostani dell’evento “R-Estate” voluto dal Comune di Acquapendente lungo un leit-motiv musicale culturale. Quasi tutto ruoterà alla centralissima Piazza Girolamo Fabrizio (orario inizio 21.30). Si inizierà Sabato 1 con lo spettacolo musicale “Grove Up”. Domenica 2 spettacolo teatrale “Un cabaret sfacciato” a cura della Compagnia Gli Sfacciati. Venerdì 7 caccia al tesoro. Sabato 8 spettacolo teatrale “Pillole di retropalco” a cura della Compagnia di Retropalco. Domenica 9 Concerto Tuscia Blues Festival. Lunedì 10 omaggio ad Ennio Morricone. Martedì 11 piano bar con Andrea e spettacolo della Fanfara Bersaglieri Torre Alfina. Mercoledì 12 concerto Tuscia Blues Festival band. Giovedì 13 spettacolo conclusivo Creative Summer Camp. Venerdì 14 Antonella Ruggiero in duo voce e fisarmonica. Sabato 15 e Domenica 16 b Contest band locali. Giovedì 20 esibizioni gruppi giovanili scuola comunale di musica. Venerdì 21 alle ore 18.30 fisarmonica e tradizione. Sabato 22 alle ore 20.00 concerto della banda Città di Acquapendente “Aria di Festa” Ido Galli con la presenza delle majorettes Prevista notte bianca dello shopping a cura dell’Associazione Aquesio al Centro e Concerto Frati Battisti cover band Lucio Battisti. Domenica 23 alle ore 18.00 spettacolo teatrale “Tutto un retropalco” con la Compagnia Retropalco. Giovedì 27 dalle ore 17.00 Francigena con gusto a cura dell’Associazione Arisa. Alla stessa ora apertura della mostra fotografica “Ricordi, Ricordi ed ancora Ricordi: la fisarmonica compagnia di veglie”. Seconda location la Fonte della Rugarella che ospiterà il festival delle biblioteche “Sinergie” (inizio eventi ore 21.00). Lunedì 24 presentazione del libro “Il poema della vita” di Pietro Paolo Bioni e del periodico Archeonotes 3. Martedì 25 presentazione libro “La violenza contro le donne nel fondo giudiziario di Acquapendente” a cura di I. Monachini. Mercoledì 26 presentazione del libro “Epidemie, spedalità e medicina ad Acquapendente. Il morbo alle soglie del confine pontificio della Toscana” a cura di Renzo Chiovelli. Spazio poi ai festeggiamenti in onore del Patrono S.Ermete. Venerdì 28 alle ore 11.00 presso la Basilica Concattedrale del Santo Sepolcro Messa solenne celebrata dal Vescovo Diocesano Lino Fumagalli. Alle ore 18.00 nell’antistante Piazza esposizione statua patrono e benedizione. Alle ore 21.30 l’Associazione Psichè presenterà in Piazza Girolamo Fabrizio lo spettacolo “La Corrida”. Sabato 29 in mattinata primo trofeo Città di Acquapendente raduno auto storiche. Alle 21.30 concerto i rinomati cover band “Rino Gaetano”. Domenica 30 gran finale con lo spettacolo “La Taberna del diavolo”. Nella Frazione di Torre Alfina tutto inizierà Sabato 8 alle ore 18.00 (repliche Sabato 14, Sabato 22, Domenica 30) cono lo spettacolo teatralizzato presso il bosco del Sasseto. Da Sabato 1 a Giovedì 13 escursione con apericena al Castello Sabato 8 alle ore 18.30 presso il Piazzale S.Angelo, presentazione del libro “Ali di un sogno” Mercoledì 12 e Domenica 30 percorsi etruschi sui sentieri delle fate. Venerdì 21 “Storie di vento” spettacolo musicale di Mariangela Berazzi con testo di Goffredo degli Esposti. Domenica 30 trekking nella terra dei Cahen presso Sasseto e Riserva Naturale Monte Rufeno con pranzo al mulino Subissione. Nella Frazione di Trevinano tutto inizierà Lunedì 10 con i festeggiamenti del Patrono San Lorenzo Martire. Domenica 16 Festa di San Rocco. Da Venerdì 7 a Giovedì 13 presso l’osservatorio astronomico della Riserva Naturale Monte Rufeno osservazione del sole, micro meteoriti al microscopio, viaggi nel sistema solare in scala, proiezione video all’esterno, lezioni al planetario per piccoli gruppi, osservazioni del cielo al telescopio e stelle cadenti.