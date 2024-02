In questi giorni il Consiglio Regionale de Lazio, presieduto dal governatore Francesco Rocca, ha confermato anche per l’anno in corso il Bonus Acqua potabile. La scadenza per accedere ai fondo, quindi alla possibilità di avere il contributo, scade il prossimo 28 febbraio.

Il contributo garantisce un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nello scorso anno, duemilaventitre, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento con addizione di anidride carbonica all’acqua dei rubinetti che si hanno in casa.

Va tenuto conto che i fondi, se pur rimasti, sono stati molto ridotti; si è passati dal milione dello scorso anno ai cinquecentomila euro di questo duemilaventiquattro.

Possono fare richiesta del contributo sia i privati cittadini che hanno realizzato l’impianti in casa propria sia i titolari di attività d’impresa, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno realizzato impianti nei propri esercizi. E’ stato fissato anche un limite massimo in mille euro per ciascun immobile. In caso di strutture commerciali ed istituzionali l’importo può salire a cinquemila euro.

Molteplici i vantaggi che scaturiscono dalla realizzazione di questi impianti:

Salutari, sia ha sempre disponibile acqua altamente potabile sia per bere che cucinare; Comodità, niente più pesanti casse da trasportare; Risparmio, l’acqua del rubinetto costa meno di quelle già imbottigliata; Ambiente, e questa è la caratteristica più importante visto che riguarda l’ecologia, un ambiente più pulito e riduzione del consumo della plastica per costruire ea bottiglie e quindi risparmio nello smaltimento.

Non vi è necessità di alcun intervento edilizio in casa.

Questo provvedimento lo si può definire un bonus all’insegna di una migliore qualità dell’acqua ed al tempo stesso un contributo all’ecologia pulita essendo un forte contributo alla riduzione dell’inquinamento da plastica.

Pietro Brigliozzi