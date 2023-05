Il maltempo dei giorni precedenti non ha compromesso lo svolgimento della 6 Ore Dell’Ecologia. La 6^ Edizione infatti si è disputata in una giornata soleggiata, riuscendo così a far vivere un evento in sicurezza e armonia. La gara si è disputata domenica 21 maggio nella sede di Ecologia Viterbo, in località Le Fornaci / Monterazzano, ed era valevole come prima prova del circuito Endurance Prestige Italy, Campionato Regionale CSI, Ecs23 Lazio e Tosco/ Laziale.

Il percorso disegnato intorno al perimetro della discarica è stato apprezzato da tutti gli atleti, in quanto, malgrado le piogge dei giorni scorsi, non è risultato assolutamente estremo o con fondo appesantito dal fango. Da subito si sono dati battaglia, l’atleta della società GS. Elettrofonteiana, Dal Manzo Fabio e il vicentino Simone Benetti del Team Barbieri, nel finale però ha avuto la meglio Dal Manzo che in 6 Ore di gara ha compiuto 23 giri pari a 133 km, con una media oraria di 21,300 km/h, ed un’altimetria di oltre 2000 mt di dislivello. Nella categoria femminile era l’atleta di casa Rossi Anna Maria del Team FitnessMania, che si aggiudicava la gara con una condotta magistrale sin dai primi giri, sulla bresciana Chiara Zucchelli della società Croce Verde Orzinuovi, percorrendo in 6 ore 18 giri pari a 105 km. Gara finita in volata invece nella categoria Team da 2, per soli 3 secondi la spuntava il Team Turbo Magima sul Team Università del Foro Italico, terzo arrivava il Team kS Team.

Tra i Team da Tre erano i Toscani MC2 Sporting Club ad avere la meglio sul Team Vetralla, terzo il Team MTB Montefiascone e quarto l’altro Team di Montefiascone La Sberla Falisca. Tra le categorie Lui&Lei era la consolida coppia Bindoni e Zappa che si aggiudicava la gara davanti alla coppia Toscana dell’Avis Rosignano (Li). Da evidenziare che alla gara era presente Lorenzo Bedegoni atleta di Mantova, Campione del Mondo Endurane 24h, che ha disputato la gara nella categoria Gravel, la nuova disciplina del fuori strada, a scopo promozionale.

Alla fine è stata, grazie alla clemenza del tempo, una giornata di festa, con il solito Party finale a base di prodotti tipici e vino Est Est Est. Note di soddisfazione da parte di Ecologia Viterbo, nella persona del suo Amministratore Pierpaolo Lombardi, che rinnova l’impegno nel proseguire la manifestazione insieme al Team FitnessMania anche nel 2024, sostenendo sempre lo sport come punto di riferimento per Ecologia Viterbo.

CLASSIFICHE:

W1 Papa Giulia

W2 Zucchelli Chiara

W3 Rossi Anna Maria

Gravel 1) Bedegoni Lorenzo

Elite Sport 1) Benetti Simone

M1 1)Demiri Emin

M3 1) Dal Manzo Fabio

2) Miliciani Michele

3) Moschino Giuseppe

M4 1)Patriarca Pierpaolo

2) Giurelli Antonio

3) Somma Andrea

M5 1) Randazzo Roberto

2) PaolucciUmberto

3) Piermattei Gianluca

M6 1) Giammarchi Fabio

2) Silvi Fabrizio

3) Sassara Enric

M7 1) Borgi Lorenzo

2) Iacoponi Massimi

3) Perna Rosario

M8 1) Zappa Carlo

2) Gurlara Sergio

3) Golvelli Giovanni

TEAM 2 1) Turbo Magima (Carbone-Cardone )

. 2) Università del Foro Italico (Gentile-Marinosci)

3) KsTeam (Biondi-Savinetti)

TEAM 3 1)MC Sporting Club (Cecconi-Cuta(Zappa – Bindoni)ia-Fiorelli)

2) Team Vetralla (Della Giovampaola-Peruzzi-Silvani)

3) MTB Montefiascone (Capotosto-Bonucci-Milioni)

4) La Sberla Falisca (Menchinelli-Leonardi-Russomando)

TEAM Lui&Lei

1) E-Dotti

(Zappa Bindoni)

2) Avis Rosignano

(Benni i-Salvadori)