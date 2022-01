Viterbo

Piogge attese nelle ore mattutine su tutto il territorio, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con nubi sparse. Temperature comprese tra +6°C e +8°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile al mattino con piogge diffuse su tutto il Lazio, neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri di quota; migliora sulla costa al pomeriggio. Asciutto in serata su gran parte della regione, con maltempo persistente sul Pontino.

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta tra Romagna e Triveneto con pioviggini sparse; deboli nevicate sull’Appennino settentrionale oltre i 1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio migliora con aperture a partire dai settori nord-occidentali ed Alpini. In serata tempo asciutto con cieli per lo più sereni; maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su tutti i settori con neve in montagna in Appennino; variabilità asciutta sui settori adriatici. Al pomeriggio attese precipitazioni in transito su Marche e Abruzzo con ancora qualche nevicata in montagna. In serata nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia tra Marche e basso Lazio. Peggiora nuovamente in nottata, con precipitazioni sulle regioni adriatiche e neve fin sui 700-1000 metri.

Temperature minime stabili o in aumento; massime stazionarie o in lieve calo al centro-nord, in lieve rialzo al sud.

