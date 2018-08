BAGNOREGIO – A Castel Cellesi (Bagnoregio) la prima festa “plastic free” della Tuscia. Dal 14 al 16 agosto tre cene nella suggestiva piazza con piatti, posate e bicchieri biocompostabili.

“La nostra non è assolutamente una crociata contro la plastica, che in realtà è un materiale straordinario e che ha permesso di realizzare cose prima impensabili – spiega il sindaco Francesco Bigiotti -. Vogliamo però contrastare l’utilizzo di plastiche nel segmento dell’alimentare, dove c’è un abuso che sta causando danni seri all’ambiente. Soprattutto nei mari”.

Il Comune di Bagnoregio sta lavorando sullo sviluppo di una strategia e un pacchetto di azioni “plastic free” che intendono riguardare il gioiello turistico di Civita ma con attenzione all’intero territorio: il paese di Bagnoregio e le frazioni. Obiettivo è ridurre l’utilizzo di materiale plastico, a partire dalle feste di piazza realizzate con il patrocinio del Comune.

L’amministrazione ha deciso di partire da una ricorrenza storica come la Festa di Maria Santissima Assunta. Soddisfazione di questo messaggio di rispetto della natura e tutela del territorio anche dall’organizzazione dei festeggiamenti: “Il nostro splendido borgo di Castel Cellesi è sempre stato particolarmente accogliente e con piacere ed entusiasmo accogliamo l’idea di essere protagonisti di un cambiamento di prospettiva e di un messaggio importante come il non utilizzo della plastica”. Le parole del presidente del Comitato Festeggiamenti Giorgio Melani.

James Graham, l’artista inglese che è stato tra i promotori del cammino iniziato per rendere Civita un borgo libero dalla plastica, accoglie con entusiasmo l’iniziativa: “A Plastic Planet sta lavorando con le comunità locali italiane per eliminare l’uso della plastica. Siamo tutti responsabili di questo problema e tutti possiamo contribuire a risolvere come individui e come gruppi. Il Comune di Bagnoregio ha dimostrato un impegno ecologico e una leadership che vorremmo condividere con altre comunità del Lazio e di tutta Italia”.

Il programma della tre giorni a Castel Cellesi

14 agosto. Ore 18, Santa Messa. Ore 20 Cena in piazza con pizza. Ore 21,30 karaoke.

15 agosto. Ore 6 sveglia col botto e campane a festa. Ore 11 Santa Messa solenne. Ore 18 processione per le vie del paese e a seguire Santa Messa. Ore 20 estrazione della tombola. Ore 21 cena in piazza con pizza e spettacolo musicale Rob Band Trio.

16 agosto. Ore 18 Santa Messa. Ore 20 cena in piazza con menù assortito. Band tra la gente Fantomatic Orchestra. Ore 24 spettacolo pirotecnico della ditta Cignelli.