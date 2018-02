BAGNOREGIO – Ingresso a Civita di Bagnoregio, presentato ufficialmente il nuovo servizio di acquisto online del ticket. Un passo in avanti per la crescita turistica di questo angolo di Tuscia da cui è partito un messaggio importante di sviluppo sull’intero territorio provinciale.

Stamattina la conferenza stampa, presso la splendida cornice di Lazio Innova di Valle Faul, di presentazione di tutti i servizi tecnologici messi a disposizione del Comune di Bagnoregio dalla società Archeoares. Presente insieme ad Archeoares, rappresentata da Francesco Aliperti, il sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti. Sono intervenuti per l’occasione tre ragazzi di Bagnoregio che proprio in virtù dello sviluppo turistico del luogo hanno fondato una società che si occupa di realizzazione di app e siti internet mirati sul turismo. Si tratta di GoTo, che vede protagonisti Federico Rossi, Carlo Brillanti e Matteo Ferlicca. Moderatore dell’incontro Giulio Curti di Lazio Innova. Sviluppato da loro il portale turistico e l’app da cui è possibile effettuare l’acquisto online del ticket.

Aliperti si è soffermato sul servizio di biglietteria elettronica che permette al Comune di Bagnoregio di monitorare in tempo reale i flussi d’ingresso a Civita e al tempo stesso di raccogliere dati per statistiche e previsioni. Poi ha spiegato l’importanza della biglietteria elettronica per consentire al turista di prenotare ed evitare la fila. Per Bigiotti l’innovazione introdotta, grazie alla tecnologia, è straordinariamente importante. “Siamo in grado, grazie alla biglietteria elettronica, di raccogliere dati e averli a disposizione per l’elaborazione di strategie. Monitoriamo anche la nazionalità di provenienza dei nostri turisti e questo ci permette di capire dove intervenire con una comunicazione mirata. Per noi la biglietteria elettronica rappresenta una rivoluzione copernicana, perché ci mette nella condizione di operare in maniera strategica”. Le parole del sindaco Francesco Bigiotti.

Federico Rossi ha invece illustrato il lavoro svolto da GoTo per lo sviluppo del portale e dell’app Civita di Bagnoregio. Presenti all’incontro i titolari di PromoTuscia che da anni gestiscono la biglietteria di Civita.