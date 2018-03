BAGNOREGIO – “Seimila volte grazie per il consenso accordato alla Lista Civica Zingaretti. Ringrazio i moltissimi che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale per il rinnovo della Regione Lazio. Zingaretti entra nella storia come il primo presidente in grado di ottenere la riconferma e lo fa in un contesto politico fortemente sfavorevole, come i dati di queste ore ci hanno mostrato”. Così Francesco Bigiotti sulle votazioni regionali.

I risultati definitivi dei seggi non sono ancora arrivati e alcuni problemi non rendono possibile ora avere un quadro chiaro e puntuale della situazione. “Non c’è stato un comune della Tuscia dove non ho ricevuto preferenze. Questa è una bella soddisfazione. Il mio territorio di riferimento, Bagnoregio, mi ha dimostrato vicinanza e fiducia – continua Bigiotti -. Su Viterbo città siamo andati molto forte, ottenendo più di mille voti di lista. Questa campagna elettorale mi ha permesso di andare in tutti i borghi della Tuscia, di visitare uno dopo l’altro i nostri comuni. Mi sono venute tante idee, ho rafforzato la convinzione che quanto fatto a Bagnoregio in questi anni con Civita sia un’esperienza replicabile su vasta scala. Lo si può fare con la Tuscia e con l’intero Lazio.

Sono a disposizione dei sindaci di tutto il nostro territorio per costruire progetti insieme e promozione delle nostre bellezze. Sono a disposizione del presidente Zingaretti che già nei cinque anni precedenti ha dimostrato attenzione e lungimiranza verso la prospettiva di costruire un’economia della bellezza e con la Regione ha sostenuto l’idea di uno sviluppo turistico, economico, culturale e sociale possibile per Civita”.

A Bagnoregio la Lista Civica Zingaretti ha ottenuto il 49,35% dei voti. Circa mille le preferenze conquistate da Francesco Bigiotti. La Lista Civica Zingaretti è stata la seconda forza (dopo il Pd) di sostegno alla rielezione del presidente Zingaretti nella Tuscia con 6273 voti (mancano ancora alcune sezioni). Bigiotti ha ottenuto circa 3mila preferenze (mancano nel conteggio le preferenze di alcune sezioni), risultando il terzo più votato della Lista in tutto il Lazio. Importante l’affermazione anche nel capoluogo della Tuscia intorno alle 700 preferenze.

“In un mese di campagna elettorale – conclude Bigiotti – è nato un gruppo importante di persone intorno alla mia figura che condivide e intende partecipare alla prospettiva di uno sviluppo del territorio della Tuscia attraverso il turismo, la cultura e il lavoro. E’ questo un patrimonio umano importante con cui conto di costruire un rapporto stabile per cambiare le cose, con coraggio”.