Il 2024 inizia con un’ottima notizia per Bassano in Teverina: la biblioteca comunale si è infatti aperta al mondo del digitale ed è stata ammessa a far parte del polo delle biblioteche online del Lazio.

La richiesta di adesione è stata avanzata nelle settimane scorse dall’amministrazione comunale di Bassano in Teverina. Ora è arrivato il parere favorevole della Regione Lazio che, dopo aver esaminato le qualità e le attività della biblioteca bassanese, ha dato il via libera al suo ingresso nella rete online del Lazio.

Il prossimo passo sarà quello di digitalizzare l’intero catalogo della biblioteca comunale di Bassano in Teverina, al momento cartaceo, e di inserirlo in una piattaforma online. Il ché significa chiunque in Italia abbia uno smartphone o un computer può consultare online i volumi presenti nella biblioteca di Bassano in Teverina e, nel caso li trovi di interesse, può anche prenotarli per un prestito.

“Quello che abbiamo appena fatto è un passo in più per inserire Bassano in Teverina nei grandi circuiti culturali regionali e nazionali”, ha commentato la Presidente del consiglio comunale con delega alla pubblica istruzione, attività per l’infanzia e biblioteca Samantha Pompili.

Con i suoi libri e volumi, e con l’odore affascinante della carta, la biblioteca comunale di Bassano in Teverina rappresenta anche un esempio di partecipazione attiva alla vita pubblica e culturale del paese da parte della cittadinanza e, in particolare, dei giovani: a dirigerla è infatti un’addetta amministrativa supportata dai ragazzi del servizio civile.