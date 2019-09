Il progetto riscuote successo anche in provincia di Campobasso, per la 56esima tappa all’istituto Omnicomprensivo di Trivento, nell’ambito di un progetto pilota CIP Molise

“SuperAbile un momento di formazione e di unione non solo per gli alunni, ma anche per tutta la comunità scolastica”.

Si chiude la 56esima uscita del progetto ideato e fondato da Alfredo Boldorini, consigliere comunale di Bassano Romano (VT), all’istituto Omnicomprensivo di Trivento, provincia di Campobasso.

Tenuto nell’ambito di un progetto pilota tra l’istituto del dirigente scolastico Francesco Paolo Marra ed il CIP Molise, l’incontro ha riscosso un grande successo.

“E’ solo l’inizio della collaborazione tra CIP Molise e SuperAbile – ha detto a margine Donatella Perrella, attivissima presidente del comitato paralimpico regionale -. Tutti sono rimasti ben impressionati da questo format in quanto sono proprio i testimonial a raccontarsi in maniera diretta nelle scuole. Il racconto di Lorena ha toccato molto le coscienze dei ragazzi. E questo è molto apprezzato. Come CIP Molise faremo nostra questa proposta e la proporremo da settembre nelle scuole del nostro territorio”.

A raccontare la propria storia Lorena Ziccardi, campionessa di paraciclismo, nazionale di basket in carrozzina e da pochissimo approdata anche ad “Obiettivo 3”, la scuderia di Hand Bike di Alex Zanardi.

“Per me è sempre bellissimo raccontare la mia esperienza – ha detto l’atleta molisana, una delle prime testimonial di SuperAbile – e farlo nelle scuole del mio paese di origine ha un sapore speciale. Quella di venerdì è stata del tutto particolare in quanto quello che ho dato ai ragazzi in termini di testimonianza mi è tornato indietro – alla fine – come affetto, amore, strette di mano, abbracci. E’ stato molto emozionante. Qualcuno si è anche commosso. Ringrazio la presidente Donatella Perrella per tutto quello che fa quotidianamente per noi e Alfredo Boldorini per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto”.

“Un sentito grazie – è stato il commento di Alfredo Boldorini – all’istituto Omnicomprensivo “Scarano”, al dirigente scolastico Francesco Paolo Marra, a tutti gli insegnanti per la splendida accoglienza che ci hanno riservato, al CIP Molise ed in particolare al suo presidente Donatella Perrella per la proficua, ottima, collaborazione instaurata, ai ragazzi davvero bravissimi e appassionati ed infine a Lorena che come al solito è stata una campionessa”!