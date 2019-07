Dal 16 al 18 agosto la tredicesima edizione del festival che coniuga musica, buon cibo e divertimento



Giunto alla sua tredicesima edizione, torna uno degli appuntamenti da non perdere con la musica rock della provincia di Viterbo:. Una programmazione musicale sempre più di respiro internazionale, che vedrà esibirsi grandi nomi del panorama rock e metal. L’intero evento sarà a ingresso gratuito.

Venerdì 16 agosto 2019 sul palco di Blera saliranno i Nanowar Of Steel, padroni incontrastati del metal demenziale a livello italiano ed europeo, forti tra l’altro dell’ultimo singolo “Norwegian Reggaeton“. In apertura si esibiranno i Servi dei Due Padroni, una giovane alternative rock band viterbese.

Si prosegue sabato 17 agosto con i The Rumjacks, band australiana nota in tutto il mondo grazie al suo celtic punk, che a cominciare da “An Irish Pub Song” ha regalato loro anni di successi. Quella di Blera in Rock sarà l’unica data prevista nel centro-sud Italia all’interno del loro lungo tour europeo. Ad aprire ci saranno i viterbesi Gorilla Pulp, con il loro stoner rock e il loro stile unico.

Si conclude domenica 18 agosto con Pino Scotto, uno dei padri della scena rock italiana, già frontman dei Vanadium, dei Fire Trails e dei Pulsar, un personaggio che da anni e anni porta avanti l’intero movimento. Vanta decine di pubblicazioni, collaborazioni con artisti di altissimo livello e migliaia di date in giro per l’Italia e l’Europa. In apertura ci saranno gli Zago, band underground di grande spessore artistico con delle sonorità che ricordano il miglior grunge.

Blera in Rock, inoltre, non è solo musica. Fin dalle ore 17.00 il pubblico sarà accolto da uno stand gastronomico con menù vario e di qualità, con ampia scelta di birre e vini e un angolo panini. In programma, visite guidate, laboratori per bambini e giochi popolari in piazza per ogni fascia di età. Un weekend imperdibile per gli amanti dei concerti, della buona cucina e del sano divertimento.