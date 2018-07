BOLSENA – “Con grande soddisfazione comunichiamo l’erogazione del finanziamento regionale (ai sensi della L.R. 38/99) di euro 230.000 finalizzato al ricupero della viabilità del quartiere Castello, in particolare di Via dei Medici e Via degli Adami.

Tale finanziamento, sulla base del progetto redatto dall’arch. Antonio Lisoni, è stato deciso dall’amministrazione regionale guidata da Zingaretti e dal Partito Democratico, che ha reperito fondi in bilancio con il preciso obiettivo politico della valorizzazione dei centri storici e in particolare di quelli dei borghi a più decisa vocazione turistica.

L’intervento rientra nella programmazione già avviata da tempo con il Piano particolareggiato del centro storico e dovrebbe essere oggetto di sviluppo da parte dell’amministrazione comunale attraverso il rilancio delle potenzialità dei locali, consentendo e agevolando interventi di recupero.

In ogni caso i lavori oggetto di finanziamento sono stati appaltati per un importo a base d’asta di 163.000 euro mentre circa 59.000 sono messi a disposizione dell’Amministrazione comunale per effettuare lavori di rinnovo della rete fognaria e della rete idrica.

Proprio in ragione delle finalità dell’opera è opportuno che i lavori siano eseguiti con una particolare attenzione alla tipologia dei luoghi e con il recupero dei basoli procedendo ad uno smontaggio oculato ed al rimontaggio dei materiali originali in modo da ottenere un recupero il più possibile rispondente alle peculiari caratteristiche dei luoghi, che dovranno avere una funzione determinante nel rilancio turistico della nostra cittadina”.

Il Circolo del Partito Democratico di Bolsena