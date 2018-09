In mostra a Calcata dal 29 settembre al 7 ottobre

Si terrà al Palazzo Baronale sede degli uffici del Parco, nel suggestivo borgo medievale di Calcata, la mostra fotografica dell’architetto Enrico Abenavoli.

La mostra è una raccolta di fotografie colte nel bacino islamico del Mediterraneo, Andalusia, Marocco, Tunisia, Egitto, Sicilia, Siria, Giordania e Turchia, all’interno degli edifici più significativi della storia dell’architettura islamica mediterranea dall’VIII al XIX secolo.

Accompagnerà la mostra una proiezione di diapositive su “la Siria com’era”: decine di fotografie di Damasco, Aleppo, Mari, Palmira prima delle distruzioni della guerra.

“Il cielo, per tutte le religioni, è sede del divino e, quando si entra in un ambiente chiuso, si volge istintivamente lo sguardo in alto come ad avere conferma della presenza e della protezione del divino anche nel luogo chiuso: per tale motivo specialmente nella cultura araba, particolare cura nella decorazione viene data ai soffitti, alle cupole, agli archi degli edifici importanti – afferma Enrico Abenavoli, che continua – la mostra ha un intento culturale e divulgativo specialmente in un momento in cui il Mediterraneo sembra che stia perdendo quella funzione di connessione fra i popoli, caratteristica che ha reso quest’area del mondo la più ricca e varia d’arte, cultura e civiltà”.

La mostra sarà visitabile dal 29 settembre al 7 ottobre presso il palazzo Baronale degli Anguillara di Calcata (Vt). Domenica 30 settembre alle ore 16,00, nell’ambito della mostra fotografica si terrà il concerto di musica orientale “Safi Maalem”.