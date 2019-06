Mercoledì 19 giugno taglio del nastro con Nicola Zingaretti. Giovedì 20 Gli Ottoni Romani in concerto

A Caprarola è giunto il momento dell’inaugurazione del Teatro Comunale “Don Paolo Stefani“, ubicato in Via Giuseppe Cristofori. Il paese cimino si arricchisce così di una struttura fondamentale per la promozione della cultura e delle arti.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 18: il taglio del nastro sarà effettuato da Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ente che ha finanziato il progetto portato avanti dal Comune di Caprarola in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche di Caprarola e la Biblioteca Comunale di Caprarola. Nella stessa serata, alle ore 21, si terrà in concerto della Banda Musicale “Filippo Mascagna“, con intervalli del comico Otello Belardi.

Giovedì 20 giugno, sempre alle ore 21, il Teatro Comunale “Don Paolo Stefani” ospiterà lo straordinario concerto dell’ensemble Gli Ottoni Romani, composto da Nello Salza (tromba), Antonio Ruggeri (tromba), Rino Pecorelli (corno), Marco V. Ferrari (trombone), Pierluigi Ausili (basso tuba). Fondato nel 1988, il gruppo è nato dall’esigenza di riportare al giusto ruolo l’insieme, il timbro e la letteratura degli ottoni nel contesto musicale italiano. Esso è formato da musicisti professionisti con decenni di attività concertistica nelle migliori orchestre e di attività didattica nei conservatori di musica italiani. L’ensemble Gli Ottoni Romani ha al suo attivo numerosissimi concerti e tournée presso prestigiose istituzioni concertistiche, sia italiane sia estere.