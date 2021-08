Il musicista Gianfranco Foscoli ed il suo editore scelgono Castiglione in Teverina per il nuovo videoclip musicale

Un evento nell’evento, questo sta vivendo in questi giorni Castiglione in Teverina. Il paese dell’alto Lazio, noto per i vini pregiati che esporta in tutto il mondo, in questi giorni, durante la manifestazione nazionale “Festa del Vino”, che per questi due anni di emergenza covid ha mutato la propria denominazione e organizzazione in “DegustiAmo il Borgo”, si è trasformato in un set cinematografico.

Il noto musicista, autore, e cantante Gianfranco Foscoli, di Alviano TR, da sempre innamorato della splendida valle del Tevere e della parla Castiglione in Teverina, ha deciso, insieme alle prestigiose Edizioni Musicali Bagutti, leader in Italia per la musica pop, che lo producono, di girare il videoclip proprio nel borgo del caratteristico paese del viterbese.

Il brano inedito del Foscoli si intitola “Il tempo viene e va”, sembra si tratti di un brano molto interessante, di quelli destinati a diventrare una hit del genere, su cui lo stesso editore, il M°. Franco Bagutti punta molto.

Il brano è stato scritto da Gianfranco Foscoli a otto mani con gli amici coautori Stefano Cipolloni, Alessio Alunno e Maurizio Festuccia.

Il brano, un moderato pop-rock, è interpretato dalla bravissima cantante della nota orchestra di Gianfranco Foscoli, Mary Piccioni. La stessa è anche la protagonista del videoclip che si preannuncia come molto suggestivo, girato in piena notte dalla troupe della Gianfranco Foscoli Production, con una tecnica piuttosto complicata, e proprio per questo non frequente per il genere.

La regia è stata curata direttamente dal poliedrico artista Gianfranco Foscoli, ormai ottimamente affermato anche in questo campo, e già firmatario di molti videoclip di successo, tra i quali, uno degli ultimi in ordine di tempo “Dove sei” girato con l’autorizzazione e la collaborazione del Sindaco Roberta Tardani, nella vicina e splendida città di Orvieto e presentato ufficialmente dal TG RAI.

Le riprese del videoclip “Il tempo viene e va” sono tutt’ora in corso, e oltre alla protagonista e allo stesso Gianfranco Foscoli, vedono la partecipazione di numerose comparse tra cui due bellissimi bambini di soli 5 anni, nel cast è presente anche la decorata coppia di ballerini nazionali Anastasia Ciujmar e Massimo Masci, della Number One School dei Maestri Roberto Straccini e Marisa Peppoloni, che in loco stanno anche curando la coreografia artistica di ballo nel videoclip.

Si tratta di un ingente impegno di sinergie al quale non si sono sottratte alcune importanti Aziende che rendono lustro alla città di Castiglione in Teverina nel mondo, fortemente volute e previste nel copione dallo stesso Gianfranco Foscoli, le prestigiose Cantine vinicole presenti nella valle dell’alta Tuscia e che rappresentano parte dell’eccellenza nazionale ed internazionale nel proprio settore, che hanno fornito per la stesura di alcune scene i propri pregiati vini, menzioniamo: Paolo e Noemia d’Amico “Villa Tirrena”, Cantina Bottaccio “Pietra Dura”, Tenuta Pazzaglia “Poggio Triale”, TreBotti “Tre S Sangiovese”, Papalino “Solidago”, Trappolini “Paterno”, Fattoria Madonna delle Macchie “Forcone”, Doganieri “U”.

Il brano ed il video narrano di una donna che riflette sulla propria storia d’amore improvvisamente ed inaspettatamente terminata, ma pur nello scorrere inesorabile del tempo non si rassegna, sperando in un futuro nuovo.

Forte è stata la partecipazione ed il coinvolgimento alla iniziativa da parte della Amministrazione Comunale, e della Pro-Loco. Il Sindaco Leonardo Zannini, oltre ad aver autorizzato le riprese, ha partecipato in prima persona alla assistenza alla realizzazione insieme alla Presidente della Pro-Loco Gabriella Cognigni. “E’ fondamentale promuovere il territorio ed il turismo, come è fondamentale dare l’esempio ai giovani della città affinchè anch’essi si rendano promotori in prima persona dell’elevazione artistico culturale della comunità Castiglionese”, queste sarebbero state le parole del laborioso Sindaco.

Non ci resta che attendere l’uscita di questo importante lavoro prevista dalle Edizioni Musicali Bagutti per fine agosto.