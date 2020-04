Il buono spesa alimentare ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibili il massimo importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo di 100€/mese.

I cittadini interessati, che ritengono di essere in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare la domanda entro e non oltre il 18 aprile, salvo residua disponibilità economica, inviando una email a [email protected] La domanda può essere presentato esclusivamente compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune.