🇮🇹 AVVISO 🇮🇹 CERTIFICAZIONE MEDICA ASSENZA LAVORO ( COVID-19)

A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio sulle “Misure di prevenzione per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, riguardante il divieto di allontanarsi dal territorio del Comune di Celleno fino al giorno 24 aprile 2020, viene impedito qualsiasi spostamento da e per il Comune interessato.

Questo vuol dire che non sono consentiti nemmeno gli spostamenti verso il luogo di lavoro.

Tutti i lavoratori interessati potranno richiedere al proprio medico curante la certificazione per l’assenza al lavoro.