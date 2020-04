Con ordinanza n. Z00025 del 10 aprile 2020 il Presidente della Regione Lazio ha disposto, tra l’altro e fino alla data del 24 aprile 2020, il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio del Comune di Celleno considerata la rapida evoluzione epidemiologica dovuta al COVID-19 e tenuto conto dell’esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti nell’area del suddetto Comune.

Con lo stesso provvedimento è stata disposta la sospensione delle attività lavorative ad esclusione per le imprese che svolgono servizi essenziali e di pubblica utilità nonché quelle volte a garantire l’allevamento di animali.

Il passaggio in ingresso e in uscita dal territorio del comune è comunque consentito al personale militare e di protezione civile, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, al personale medico e sanitario del SSR, farmacisti, veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali ed ai dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli uffici postali di riferimento.

In relazione alla situazione viaria rappresentata si prescrivono i seguenti itinerari alternativi.

Direttrice Nord – Sud:

per i provenienti da Bagnoregio – Lubriano si consiglia l’utilizzo della SP 130 fino ad immettersi sulla SP 152 (ex SS 71) “Umbro – Casentinese”, per poi proseguire in direzione di Montefiascone;

per i provenienti dai centri abitati di Civitella d’Agliano, Roccalvecce e Sant’Angelo si consiglia di percorrere la SP 5 Teverina sino all’incrocio con la SP 132 in direzione di Graffignano per poi transitare prima sulla SP 19 e successivamente sulla SP 18 fino all’abitato di Grotte Santo Stefano per poi riprendere la SP 5.

Direttrice Sud – Nord:

per i provenienti da Viterbo utilizzare la SP 127 per raggiungere Montefiascone ed i centri abitati di Bagnoregio e Lubriano percorrendo la SP 152 (ex SS 71) “Umbro – Casentinese”;

per i provenienti da Viterbo percorrere la SP 18, SP 19 e la SP 132 per poi raggiungere i centri abitati di Graffignano, Sant’Angelo e Roccalvecce.

Per qualsiasi utile informazione è possibile contattare la sala operativa della Sezione Polizia Stradale di Viterbo al numero 0761/29261.

La Prefettura di Viterbo raccomanda la necessità del rispetto dei divieti imposti e l’osservanza dei percorsi alternativi proposti attesa la necessità di contrastare la diffusione del virus COVID-19.