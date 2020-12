Nel corso delle festività natalizie iniziano le consegne degli olii extravergini d’oliva partecipanti al Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro 2021” ideato ed organizzato a cura dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” e patrocinato dal Comune di Celleno e dall’Associazione Nazionale dei Direttori di Mercati all’Ingrosso.

In questa ultima settimana, sono arrivate adesioni da vari produttori del migliore olio extravergine d’oliva d’Italia; in particolare sono arrivati campioni dall’Azienda Agricola Sabrina Corbo di San Lupo del Sannio che ha inviato un olio extravergine d’oliva blended e due monovarietali di ortice ed ortolana, varietà tipiche del beneventano con eccellenti caratteristiche di fruttato.

La Toscana ha risposto con quattro campioni di sicura qualità: Storico Oleificio Rocchi dal 1901; Oleificio Salvadori casa fondata nel 1900; Olio Extravergine d’Oliva Biologico Valpesa ed Olio Costanza Extravergine d’Oliva.

I territori cerasicoli del Veneto hanno per ora inviato un solo campione proveniente dal Comune di Castegnero e prodotto dall’Azienda Agricola di Giacomo Iseppi, storico produttore di ciliegie di qualità come il Durone Rosso di Castegnero ed altre tipiche del marosticense.

Sono in arrivo un gran quantitativo di campioni dalle regioni Liguria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e pertanto si arriverà ad una rappresentanza di olii extravergini d’oliva provenienti almeno da 10 regioni d’Italia.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie “ Ferdinando Albano ha espresso grande soddisfazione per l’andamento del Concorso Nazionale Oleario ” Ramoscello d’Oro 2021” che dimostra come il nostro Paese conserva territori rurali di altissimo livello qualitativo per la produzione delle tipicità che fanno dell’Italia la più importante meta del turismo enogastronomico del pianeta.

Nei prossimi giorni si delineerà con più precisione il panorama dei partecipanti a quello che si sta delineando come uno dei più importanti e completi Concorsi Nazionali oleari del Paese ed il panel di assaggiatori presieduto dalla D.ssa Barbara Bartolacci e coordinato dal segretario dell’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” Carlo Conticchio avrà occasione di verificare il miglior prodotto oleario che l’annata 2020-2021 metterà a disposizione dei consumatori.