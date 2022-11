Cookie pubblicitari

ONTUSCIA utilizza gli annunci pubblicitari non personalizzati di Google AdSense. Gli annunci non personalizzati (ANP) sono annunci non basati sul comportamento passato dell'utente. Il loro target viene definito in base a informazioni contestuali, tra cui dati geografici approssimativi (ad esempio a livello di città) basati sulla posizione corrente dell'utente, gli attuali contenuti del sito o dell'app o i termini di query correnti. Google non consente il targeting personalizzato, inclusi il targeting demografico e il targeting per elenco utenti.

Sebbene gli annunci non personalizzati non utilizzino i cookie o gli identificatori di annunci per dispositivi mobili per il targeting, li utilizzano per definire la quota limite, generare rapporti aggregati sugli annunci e contrastare attività fraudolente e usi illeciti. Pertanto, è necessario ottenere il consenso all'utilizzo dei cookie o degli identificatori di annunci per dispositivi mobili per tali scopi, laddove richiesto dalla legge, secondo quanto definito dalla direttiva e-Privacy in alcuni paesi dello Spazio economico europeo (SEE).

