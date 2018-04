SORIANO NEL CIMINO – Paura nella notte a Chia, frazione di Soriano nel Cimino, dove un muro, probabilmente a causa delle copiose precipitazioni, è crollato.

Il cedimento del muro (come si nota dalle foto pubblicate sulla pagina Facebook Viterbo Civica) pare abbia avuto dirette conseguenze su alcune abitazioni poste in prossimità dello stesso. Per tale ragione, gli abitanti delle case poste nelle vicinanze sono stati messi in sicurezza.

Al momento non risultano vittime a seguito dell’accaduto.