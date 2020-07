1.894 persone identificate; 2 persone denunciate in stato di libertà; 173 le unità impiegate nelle attività di controllo nelle stazioni ferroviarie; 78 le stazioni presenziate, 5 ordini di allontanamento in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle città. 5 contravvenzioni per attività abusiva. Questo è il risultato delle attività compiute nella giornata del 14 luglio 2020 dagli operatori della Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale denominata “RAIL SAFE DAY”: operazione che attiva contemporaneamente in tutta la nazione controlli straordinari presso le stazioni o le aree ferroviarie finalizzati a contrastare gli impropri e anomali comportamenti e l’indebita presenza all’interno delle stazioni più importanti.

In particolare gli agenti della Polizia Ferroviaria del Settore Operativo Roma Termini hanno contravvenzionato 5 persone per attività abusiva perché assistevano i viaggiatori all’acquisto dei biglietti ferroviari dalle biglietterie automatiche, in cambio di un compenso per la prestazione fornita e contestualmente sono state allontanate con l’emissione di una segnalazione inerente le norme in materia di degrado urbano per la sicurezza nelle città.

A Civitavecchia un ventitreenne romeno ha sottratto un telefono cellulare ad una ignara viaggiatrice che, se pur accortasi dell’avvenuto furto appena scesa dal treno, non è riuscita a recuperare l’oggetto per l’immediata ripartenza del convoglio. La donna si è rivolta agli operatori della Polizia Ferroviaria che, grazie alla descrizione del soggetto e con l’aiuto del personale di bordo, hanno subito allertato i colleghi in servizio nella stazione di Roma Ostiense, dove il rumeno è stato bloccato e denunciato in stato di libertà; la refurtiva è stata consegnata alla legittima proprietaria.

A Cassino presso la biglietteria della stazione ferroviaria è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà dagli agenti della Polizia Ferroviaria un cittadino italiano di ventitré anni; a suo carico, da accertamenti più approfonditi, è risultata una nota di ricerca e rintraccio per il reato di truffa. Nello specifico il ventitreenne dopo aver postato su un sito di internet la vendita di un decespugliatore al prezzo di 300 euro, nonostante il querelante avesse provveduto ad accreditare l’importo su una tessera PostePay intestata all’indagato, non ha mai ricevuto la merce.