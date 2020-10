Crescita a due cifre a settembre per il mercato dell’usato, che chiude il bilancio mensile con variazioni positive del 18,3% per i passaggi di proprietà delle autovetture al netto delle minivolture, rispetto all’analogo mese del 2019, e del 28,6% per quelli dei motocicli, anche grazie alla presenza di una giornata lavorativa in più (le medie giornaliere scendono comunque rispettivamente a +13% per le quattro ruote e +22,8% per le due ruote). Il maggiore aumento dei trasferimenti netti registrato nel mese di settembre nel settore auto rispetto alle minivolture (in crescita solo dell’8,4%, con una variazione positiva giornaliera del 3,4%) documenta peraltro un incremento delle attività di compravendita tra privati, a discapito del ricorso alle concessionarie.

Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 192 usate nel mese di settembre e 190 nei primi nove mesi del 2020.

Per quanto riguarda le prime iscrizioni si segnala a settembre un incremento del 2% per le auto diesel, a fronte di una contrazione del 15,7% per quelle a benzina. Ancora in forte aumento le elettriche e le ibride (+265% le vetture elettriche e +287% le ibride a benzina, mentre le ibride a gasolio hanno registrato una più modesta crescita del 30,3%), portando a livelli sempre più elevati la propria incidenza sulle vendite totali in Italia (dallo 0,7% al 2,3% per le elettriche e dal 5,1% al 17,9% per le ibride a benzina da settembre 2019 a settembre 2020). Consistenti incrementi percentuali per le vetture con alimentazioni super-ecologiche si sono evidenziati anche sul mercato dell’usato, pur trattandosi al momento di valori inferiori o prossimi all’1%.

Nei primi nove mesi dell’anno il quadro complessivo dei passaggi di proprietà netti presenta tuttavia ancora contrazioni del 17,7% per le autovetture, del 4,8% per i motocicli e del 15,1% per tutti i veicoli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it .

Bilancio molto positivo a settembre anche per le radiazioni, che hanno fatto registrare un incremento mensile del 28,8% per le autovetture (+23% la media giornaliera), trainato da un sensibile aumento delle rottamazioni (+47,4%,). Primi cenni di frenata per il parco auto circolante: il tasso unitario di sostituzione è stato infatti pari a 1,05 nel mese di settembre (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 105), attestandosi tuttavia ancora a 0,89 nei primi nove mesi dell’anno. Radiazioni in crescita, infine, anche nel settore delle due ruote, che ha chiuso il bilancio di settembre con una variazione mensile positiva del 7,5% (+2,6% la media giornaliera).

Il periodo gennaio-settembre 2020 ha archiviato per le radiazioni decrementi 21,8% per i motocicli e del 22,7% sia per le autovetture sia per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A SETTEMBRE

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) SET ’19 SET ’20 % SET ’19 SET ’20 % AUTO 129.112 166.310 28,8 257.427 304.640 18,3 MOTO 9.820 10.558 7,5 47.694 61.339 28,6 TUTTI I VEICOLI 150.443 189.236 25,8 338.047 405.686 20,0

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

QUOTA DI MERCATO VAR. % QUOTA DI MERCATO VAR. % SET ’19 SET ’20 GEN-SET ’19 GEN-SET ’20 PRIME ISCRIZIONI BENZINA 47,2% 35,9% -15,7 44,8% 43,0% -35,8 DIESEL 35,7% 32,9% 2,0 41,3% 35,4% -42,8 ELETTRICO 0,7% 2,3% 264,7 0,5% 1,7% 121,4 IBRIDO BENZINA 5,1% 17,9% 287,3 3,9% 9,8% 69,6 IBRIDO GASOLIO 1,1% 1,3% 30,3 0,5% 1,3% 56,3 PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE BENZINA 36,2% 36,7% 20,2 35,0% 36,5% -14,0 DIESEL 49,7% 50,0% 19,5 51,6% 50,0% -20,1 ELETTRICO 0,03% 0,08% 172,4 0,03% 0,06% 51,1 IBRIDO BENZINA 0,56% 0,97% 106,2 0,59% 0,87% 20,9 IBRIDO GASOLIO 0,07% 0,16% 157,3 0,04% 0,15% 187,3 MINIVOLTURE BENZINA 28,5% 30,4% 15,7 28,8% 30,7% -15,0 DIESEL 59,0% 57,2% 5,3 59,9% 57,5% -23,6 ELETTRICO 0,04% 0,15% 340,0 0,04% 0,12% 112,7 IBRIDO BENZINA 0,67% 1,05% 70,9 0,66% 1,00% 21,7 IBRIDO GASOLIO 0,05% 0,27% 453,9 0,04% 0,17% 222,0

