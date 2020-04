I rallentamenti burocratici Covid 19 a tutti i livelli, non intaccano minimamente la gestione della viabilità rurale almeno per quanto riguarda il Comune di Acquapendente. Al termine di una procedura gara svoltasi presso l’Ufficio Tecnico, sono stati aggiudicati lavori per € 319.842,38 inseriti nel plafone Programma Sviluppo Rurale Regione Lazio 2014-2020, Misura 4.3.1.1. In pratica verrà migliorata la sicurezza ed il sistema viario nel pieno rispetto dell’ambiente della strada N° 109 Tregge; -Strada Grancia-Trasecco tratto nord con deviazione Bisconte, strada Trevinanese-Elvella-Trasecco (tratto sud) .