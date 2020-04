Il notevole abbassamento della temperatura avvenuto nel recente periodo, compreso tra il mese di Marzo e Aprile 2020, ha comportato delle gelate che hanno causato ingenti danni all’agricoltura.

Al fine di consentire una puntuale ricognizione della Regione Lazio dei danni subiti dalle imprese agricole, l’Amministrazione comunale di Soriano nel Cimino chiede a tutti i proprietari dei terreni agricoli interessati alle recenti gelate di segnalare i danni rilevati in azienda utilizzando un apposito modello, fornito in diversi formati per agevolarne la compilazione.

Il modelllo è disponibile sul sito del Comune.

La segnalazione potrà essere inviata a mezzo mail al seguente indirizzo: [email protected] o direttamente al Front Office “Punto Comune”.

Soriano ha richiesto alla Regione Lazio l’attivazione delle procedure dello stato di calamità.