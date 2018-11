Il Gruppo Territorio in Transizione Gtt dell’Associazione culturale Idea di Bolsena in collaborazione con l’Accademia Italiana di Permacultura organizza un corso/laboratorio sulla Facilitazione sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 a Bolsena.

“Facilitiamoci! Prendersi cura di gruppi e comunità”*

Uno spazio in cui costruire insieme competenze per gruppi e progetti

Conduce Deborah Rim Moiso, facilitatrice per il movimento di Transizione.

La facilitazione ha a che fare con i gruppi e le comunità, con le dinamiche che normalmente accadono quando le persone si mettono insieme per realizzare qualcosa e sperimentano la fatica del progettare e giungere alla fine del processo. Interviene non sul cosa fare ma sul come fare, perchè tutti siano partecipi e protagonisti fino alla fine del processo deciso e avviato.

La facilitazione: forse è un’arte, forse una disciplina, forse una scienza sociale.

Il Gruppo Territorio in Transizione dell’Ass. Idea, nell’ambito di un progetto di formazione diffusa, continua e condivisa, ha già realizzato il Corso di Progettazione in Permacultura, la formazione in Sociocrazia, il Corso di 40 ore di Comunicazione Non Violenta. I 4 Festival di Permacultura a Bolsena sono stati caratterizzati da numerosi corsi e laboratori di formazione.

Il Laboratorio di Facilitazione è una nuova occasione per crescere come individui e come comunità. Impariamo modalità comunicative di ascolto, di accoglienza, di superamento dei conflitti, di ricerca di un consenso per prendere decisioni e realizzare progetti con serenità, divertimento e creatività condivisa. Con la facilitazione i gruppi di lavoro si possono arricchire del contributo dei singoli, senza arroccamenti ed esclusioni.

E’ aperto a tutti e a tutte. Le associazioni possono aderire con la partecipazione di due o tre rappresentanti che poi condivideranno quanto appreso con il resto del loro gruppo. Sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per iscrizioni: lesorgenti.libri@gmail.com