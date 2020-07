ASSOCONFAM di Viterbo e Provincia (ex Lega Consumatori) ha reso operativo un progetto rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni compresi quanti non possono accedere ai normali canali finanziari meglio conosciuti come “non bancabili”.

Attraverso il microcredito – afferma il Presidente Provinciale ASSOCONFAM, Giancarlo Di Sorte, – cerchiamo di aiutare coloro che non potendo ottenere un credito ordinario sono penalizzati nell’avviare una attività commerciale artigianale o di servizi.