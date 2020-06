MONTALTO DI CASTRO – Stare fermi è stata dura per tutti! Ma, finalmente, molte attività sono ripartite.

E riparte anche il tour dello shopping 200% Forte dei Marmi.

Domenica 14 giugno, da Montalto di Castro, risuona un invito pieno d’entusiasmo: “Riabbracciamoci Forte”!! Abbraccio simbolico, naturalmente, nel totale rispetto delle regole per garantire la sicurezza di pubblico e operatori.

Dalle 7.00 del mattino fino a sera, appuntamento in via Aurelia Tarquinia, piazzale Gravisca e viale Garibaldi, con Il Mercato del Forte.

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro che porta nella Maremma Laziale, l’offerta merceologica amata da tanti: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa e capi in pelle.

Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.