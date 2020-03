Confimprese informa che la Regione Lazio ha provveduto a stanziare ingenti somme a favore di imprese e professionisti,

Si tratta di misure – comunica il Presidente Gianfranco Piazzolla – che attiveranno prestiti a tasso zero e garanzie per circa 450 milioni di euro, con modalità di accesso veloci e semplificate al massimo. Di fatto nel Lazio è la prima risposta alla crisi economica generata dal Coronavirus pensata per sostenere gli operatori economici, anche piccoli e piccolissimi in una fase di fortissima contrazione, quando non di blocco, della loro attività.

Nel sito FARE LAZIO è aperta una nuova Sezione Emergenza COVID-19.

Sono finanziamenti per la liquidità delle MPMI – del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinato a erogare con modalità semplificata prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID – 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità.

I 55 milioni – che saranno accessibili su FARE Lazio a partire dalla prima decade di aprile saranno destinati a prestiti di liquidità di piccola entità (10mila euro, a tasso zero), di una durata di 5 anni, con un anno di preammortamento per aiutare le micro, piccole e medie imprese e partite Iva del Lazio a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività provocato dall’emergenza coronavirus.

Tipologia aziende interessate:

Società di capitali, di persone, ditte individuali e liberi professionisti.

Tempi per la delibera (concessione del finanziamento) 15 gg.;

Condizioni del finanziamento:

tasso 0 rimborsabile in 5 anni (1° anno preammortamento – dal 2° al 5° anno rimborso del solo capitale).

Elenco documenti da presentare in fase istruttoria della domanda:

Certificato attribuzione partita iva;

Bilanci 2017 – 2018;

Per le società di persone unico 2017-2018;

Ricevute deposito bilanci;

Dichiarazione redditi per anni 2017-2018 (dich.2018/19);

Ricevute dichiarazione redditi;

Numero matricola INAIL e INPS se dipendenti in carico.

I richiedenti dovranno accreditarsi al sito e registrarsi per poter effettuare la domanda.

Confimprese Viterbo, potrà supportare e sostenere associati e aziende non associate nell’espletamento tecnico della pratica.