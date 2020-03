Ance Lazio, l’Unione Regionale dei Costruttori Edili del Lazio, risponde prontamente alla campagna promossa dalla Regione Lazio “Aiutiamo lo Spallanzani” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus con la donazione di 10mila euro all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Il contributo andrà a finanziare le attività assistenziali e la ricerca in tema di Covid-19.

“In un momento così difficile e doloroso per il nostro Paese – dichiara Domenico Merlani, presidente di Ance Lazio – vogliamo innanzitutto ringraziare tutti coloro che sono in prima linea, a partire dal personale medico e paramedico, nel combattere una guerra contro un nemico invisibile ma che purtroppo si sta dimostrando drammaticamente letale. In tal senso vogliamo dimostrare tutta la nostra vicinanza e solidarietà con un’azione concreta come quella della donazione a favore dell’ospedale Spallanzani di Roma che rappresenta nel panorama italiano, e non solo, un’eccellenza sanitaria. Ringrazio per la sensibilità le realtà territoriali di Ance delle nostre cinque province del Lazio”.

Le donazioni possono essere fatte tramite bonifico a I.R.C.C.S. “L. Spallanzani”, codice Iban IT75A0200805140000400005240, specificando nella causale del versamento “donazione raccolta fondi” o “donazione per ricerca.