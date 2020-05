«In nome, per conto e nell’interesse di TUTTI I LAVORATORI che in questi giorni continuano a prestare la loro diligente attività professionale al servizio dei cittadini alle dipendenze di COTRAL Spa, abbiamo inviato una informativa-richiesta alle autorità competenti a livello locale, tra cui i Prefetti dei cinque capoluoghi di Provincia, ma anche agli organi politici regionali, in primis al Presidente Zingaretti e a Devid Porrello, Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle. Ieri è iniziata la Fase 2 anche per noi del COTRAL. Un inizio assolutamente rischioso per i contagi da COVID 19.

Pertanto, abbiamo oggi scritto alle autorità per chiedere controlli e verifiche sulle nostre condizioni di lavoro.

Abbiamo chiesto di RI-bloccare le porte anteriori e di rimettere catenelle e altri distanziatori per garantire un reale stato di isolamento dell’autista dai passeggeri. Anche il numero di passeggeri consentiti a bordo era esagerato e, oggi, da 35, l’azienda li ha ridotti a 25 su un mezzo di 12 metri. 25 passeggeri sono comunque troppi se vogliamo garantire ancora il distanziamento di un metro tra le persone. Le sanificazioni dei bus sono poco frequenti e insufficienti. Abbiamo chiesto la manutenzione e il controllo degli impianti di aria condizionata, di cui non c’è traccia. Abbiamo chiesto, altresì, mascherine omologate e almeno recanti un marchio di sicurezza e garanzia CE.

Ieri non c’erano i marker dei posti a sedere autorizzati e le persone erano in totale sovraffollamento su alcune linee.

La Fase 2 diventa sempre più preoccupante e rischiosa, sia per noi lavoratori sia per i cittadini.

Attendiamo e ci auguriamo immediati e veloci interventi per evitare il ritorno alla diffusione del COVID-19.»

Il Segretario Nazionale di Cambia-Menti M410

Ivano Cannone