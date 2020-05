L’amministrazione comunale di Montalto di Castro informa che da lunedì 25 maggio riapriranno i mercati settimanali a Montalto di Castro e Pescia Romana. Le condizioni dettate dal Comune, per garantire l’accesso, la permanenza e la vendita al dettaglio, sono strettamente legate all’emergenza Covid-19, in ottemperanza al decreto legge 33 del 16 maggio, ed alla successiva ordinanza del Presidente della Regione Lazio numero 41 in pari data, al fine di garantire la sicurezza e l’igiene degli utenti che usufruiranno degli spazi comuni.

Nel dettaglio il mercato del lunedì sarà sempre a Pescia Romana, al Borgo Nuovo. Il distanziamento sociale obbligatorio e il divieto di assembramento hanno portato ad una nuova disposizione dei banchi che, oltre a piazza delle Mimose, via dei Glicini e parte di via dei Lillà, occuperanno anche la piazza adiacente la chiesa, dov’è situata la fontana realizzata da Pietro Cascella.

Il mercato del giovedì a Montalto capoluogo occuperà invece, oltre alla consueta piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, anche la parte di via Tacito adiacente al bocciodromo. Le aree mercatali saranno provviste di entrate ed uscite segnalate.

Sarà fondamentale seguire il regolamento di accesso per gli utenti che verrà esposto alle entrate e che, tra le varie misure per il contenimento epidemiologico, prevede: di utilizzare esclusivamente le entrate e le uscite apposite segnalate; di utilizzare gli igienizzatori per le mani situati presso i punti di entrata; di utilizzare la mascherina ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; di utilizzare i guanti nelle attività di acquisto con particolare riferimento a quelle di alimenti e bevande e di gettare i dispositivi di protezione individuale negli appositi contenitori ai punti di uscita.