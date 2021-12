Costo contenuto, facilità di installazione, buone caratteristiche tecniche e possibilità estetiche quasi infinite e di pregio sempre crescente: negli ultimi anni le finiture viniliche hanno conquistato il mondo degli interni grazie a una lunga serie di vantaggi e poche controindicazioni, e sono una delle prime scelte da valutare al momento di rinnovare casa e cambiare pavimentazione.

Le caratteristiche dei pavimenti in PVC

La scelta del pavimento per la propria casa non è infatti mai semplice, perché bisogna tenere sempre conto di tantissime variabili: parliamo di elemento cruciale, che deve rispettare vari criteri funzionali e, al tempo stesso, catturare gli sguardi e conferire l’aspetto a un ambiente, abbinandosi in modo perfetto allo stile complessivo di una stanza, garantendo inoltre un elevato livello di comfort. Proprio per queste motivazioni, un numero sempre maggiore di persone opta per il PVC flottante, che offre un aspetto piacevole e un’ottima adattabilità ad ambienti dal design molto differente, nonché un sistema di montaggio più semplice rispetto ad altri materiali.

Come vediamo anche nelle sezioni specifiche dei siti dei player principali, ad esempio su iperceramica.it, il sito del noto brand italiano per la pavimentazione, i modelli di pavimenti in PVC a click sono tantissimi, proposti in varanti di colorazione e stile che permettono di assecondare ogni esigenza e preferenza.

Che cosa significa PVC a click

La sigla PVC indica il Polivinilcloruro, un polimero derivante dalla distillazione del petrolio e del cloruro di sodio che permette di riprodurre in modo ideale vari effetti come quello del legno: oggi uno dei materiali più utilizzati per le pavimentazioni, perché è una soluzione che permette di avere un pavimento elegante senza dover effettuare lavori molto complessi di demolizione.

I pavimenti in questo materiale sono diffusi proprio perché offrono sistemi di montaggio molto funzionali: in particolare, le piastrelle in PVC a click (o flottante) si inseriscono facilmente a incastro, aiutando a ridurre i tempi di posa. Inoltre, questa tecnologia è più stabile e resistente agli sbalzi di temperatura, dimostrando di essere un’ottima soluzione per le abitazioni, ma anche per negozi e uffici, ambienti in cui la superficie calpestabile viene sottoposta a stress notevoli.

Scegliere un pavimento in PVC flottante significa contare su un prodotto affidabile che renderà ogni ambiente altamente confortevole, con un aspetto elegante che si può adattare allo stile complessivo della casa o del luogo di lavoro.

Segnali di stile

La selezione di prodotti è ampia e può offrire una soluzione a qualsiasi tipo di esigenza. Da Iperceramica ad esempio si trovano tantissime colorazioni che si abbinano nel modo migliore ad ambienti di ogni stile: chi vuole puntare ad accentuare la luminosità di una stanza, può optare per un pavimento dal tono chiaro, come quello offerto dal rovere bianco, un must per soggiorni o cucine dai colori particolarmente tenui.

Al contrario, chi è alla ricerca di qualcosa di più energico può riferirsi a modelli che imitano l’effetto dei pavimenti in noce oppure in rovere nero, particolarmente adatti ad ambienti classici o dallo stile rustico. Ancora, chi preferisce un taglio più semplice, ma allo stesso tempo di sicuro successo, troverà ideale l’uso di pavimenti in PVC a incastro con effetto cemento oppure un pavimento PVC effetto pietra.

Tanti svantaggi e poche controindicazioni

In definitiva, i pavimenti in PVC si rivelano un’ottima soluzione a tanti problemi legati alla scelta e all’installazione della pavimentazione domestica: tra l’altro, risultano perfetti in caso di ristrutturazione di abitazioni in affitto per la loro posa economica e agile, nonché per la facilità di installazione.

Dal punto di vista tecnico, la loro composizione li rende impermeabili e resistenti (adatti quindi anche all’installazione in ambienti umidi come bagni, cucine e lavanderie), con superficie igienica e antistatica che risulta anche semplice da pulire. Ancora, vantano una buona resistenza al calpestio e alle sollecitazioni meccaniche, utile per la posa in ambienti sottoposti a intenso traffico, e anche un buon livello di isolamento acustico e riduzione del rumore da impatto (soprattutto in alcune tipologie).

Di contro, sono relativamente pochi gli svantaggi dei pavimenti in PVC, che in pratica si limitano ad alcune accortezze nell’installazione: ad esempio, per la posa incollata serve necessariamente un sottofondo perfettamente liscio e pulito (da garantire eventualmente con un trattamento preventivo), mentre la qualità estetica – che pure era uno dei “difetti storici” – è ormai notevolmente migliorata.