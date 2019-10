Iniziativa promozionale della Camera di Commercio Viterbo per promuovere su internet il turismo e le eccellenze enogastronomiche e artigianali.

“Tuscia Experience”, il progetto della Camera di Commercio di Viterbo dedicato al turismo esperienziale, sbarca sul digitale grazie al tour che nei giorni scorsi ha visto la partecipazione di blogger, instagrammer italiani e stranieri e una illustratrice che con i loro diversi strumenti e canali social hanno raccontato i prodotti, le aziende e il territorio della Tuscia.

Il tour, articolato in tre giorni, si è aperto a Viterbo con la visita del centro storico della città e la degustazione oli con Petrignanum, Frantoio Cioccolini, Frantoio Tuscus, Frantoio Battaglini, Il Molino, Frantoio Paolocci, Agriturismo Santa Maria, Frantoio Presciuttini, Fattorie Solidali, I&P, Terre di Marfisa. A seguire aperitivo con vini Terre di Marisa e conserve delle Fattorie Solidali e assaggi di dolci, pane de Isanti e pasta Felici.

Il secondo giorno il gruppo di blogger si è recato prima a Bolsena per la visita alla città e al laboratorio ceramico Terre di Rasenna e poi al “Borgo fantasma”di Celleno per miniworkshop con Miranda Boi di Decor2M. Nel pomeriggio visita guidata alla cattedrale e al centro storico di Montefiascone con workshop nella tipografia artigianale Silvio Pellico. Infine il terzo giorno sono andati a Canino dove hanno visitato l’azienda I&P e preso parte alla dimostrazione di produzione formaggi di Maremma in Tuscia e degustazione di birra, miele e olio con Free Lions, Brewery e Apifarm. A seguire tappa a Tuscania con visita guidata alla chiesa San Pietro e Chiesa Santa Maria Maggiore

Ciascuno dei narratori digitali ha seguito il proprio stile comunicativo sia in tempo reale sui propri social network, sia in un momento successivo con la redazione di articoli e foto da pubblicare sul proprio blog o una illustrazione che sarà utilizzata nella comunicazione.