“Il rilancio dell’economia, della competitività ed attrattività della nostra Regione da oggi ha un’arma in più, grazie al via libera in via definitiva alla misura della fiscalità di vantaggio arrivato dal Senato, con 135 milioni di euro di risorse nei prossimi tre anni. Un incentivo importante che permetterà alle imprese che operano in provincia di Frosinone, Latina e Rieti di beneficiare di risorse ad esse destinate, rendendo, così, questi territori più attrattivi per chi vuole investire – dichiara Angelo Camilli Presidente di Unindustria.

E’ una notizia che ci dà grande fiducia, perché da anni ribadiamo l’identità industriale di questi territori, ma anche la necessità di sostenere il loro pieno sviluppo, percorso che dalla fine della Cassa del Mezzogiorno non vedeva un simile impegno, per contrastare fenomeni di impoverimento del tessuto produttivo, soprattutto del manifatturiero a più alto valore aggiunto. Il provvedimento è il risultato anche del lavoro di sensibilizzazione e proposta costante portato avanti da Unindustria e accolto con grande attenzione dalle Istituzioni, in primo luogo dalla Regione Lazio con il Vice Presidente Leodori e con l’Assessore Orneli che hanno sostenuto convintamente l’idea del Consorzio Industriale Unico per cui questa misura sarà fondamentale.

Voglio ringraziare inoltre la Ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Claudio Durigon, il Commissario per il Consorzio Unico del Lazio Francesco De Angelis, i deputati Fabio Melilli e Claudio Mancini per l’impegno profuso per l’inclusione dei nostri territori in questo regime agevolato. Spetterà ora alla Ministra Mara Carfagna delineare con un Decreto le norme attuative per l’impiego delle risorse e confidiamo che questo avvenga in tempi brevi per utilizzare i fondi già a settembre. In un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo ora – conclude Camilli – attivare con rapidità nuove risorse di sostegno alle imprese industriali può fare la differenza per il futuro della nostra economia e del mercato del lavoro.”