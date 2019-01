«Come promesso nella scorsa campagna elettorale per le Regionali, la Regione Lazio del Presidente Zingaretti ha deciso di puntare sulla valorizzazione delle piste ciclabili sia sotto il profilo della mobilità alternativa che sotto quello turistico.

Esprimiamo quindi – comunica il Circolo del Partito Democratico di Bolsena – grossa soddisfazione per l’apertura di una procedura con la quale si ammettono richieste di finanziamento da parte dei Comuni finalizzate alla realizzazione o messa in sicurezza delle piste ciclabili.

La soddisfazione è ancora maggiore perché il Comune di Bolsena, da quanto ci risulta, per mezzo dei suoi tecnici sembra aver provveduto a presentare un progetto in tal senso, che potrebbe essere pertanto finanziato con tali fondi.

Nell’ottica di una proposta di opposizione credibile e concreta il PD locale, assieme ai consiglieri di opposizione, si era più volte espresso con vigore a favore di questa prospettiva e pertanto con soddisfazione riteniamo di avere almeno un certo merito nella vicenda.

E’ da anni che sosteniamo infatti come la valorizzazione delle ciclabili, come avviene già in contesti turisticamente più avanzati come il Lago di Garda, rappresenta un elemento fondamentale e dirimente per aumentare e diversificare l’offerta turistica a favore di un sempre maggior numero di appassionati di questa attività».