Con un’ultima serata molto positiva si è conclusa sabato 20 agosto 2022 la 43^ Sagra degli Gnocchi, la Sagra del dopo-Covid, la sagra della ripartenza.

Sono stati dieci giorni di lavoro intenso e senza sosta ripagati, però, da enormi soddisfazioni viste le presenze della sagra. Per il dettaglio analitico dei dati servirà qualche giorno ma già da oggi possiamo certificarne alcuni: in particolare gli gnocchi cucinati superano i 50 q.li, le presenze complessive si aggirano invece sulle 11.000 unità; una media, quindi di oltre 1000 persone per sera, ai quali si aggiungono gli organizzatori, i turisti ed i concittadini presenti per partecipare comunque alla festa, per una stima di 1500 persone che ogni sera hanno vissuto la piazza di San Lorenzo Nuovo per la gioia di bar e locali del centro.

I risultati sono quindi veramente soddisfacenti e confermano, come già detto dopo i primi giorni, la voglia di ripartenza e divertimento della gente, una voglia testimoniata anche e soprattutto da questi numeri record.

La Sagra, però, non è stata solo gnocchi e piaceri culinari ma tanto altro: dal sociale con il tradizionale pranzo a base di gnocchi fornito gratuitamente agli anziani del paese o la cena organizzata a prezzi convenzionati con i soci del locale Centro Anziani, alla cultura con le conferenze del GAL Alto Lazio, della DMO “La Via Francigenza e le vie del gusto”, con la tavola rotonda sul futuro della patata, con le visite guidate al Paese Vecchio e alla Tomba della Colonna, con le mostre su San Giovanni in Valdilago e sulle sagre del passato.

“Al termine di questa kermesse infinita che ha messo a dura prova le resistenze fisiche di tutti esprimo la mia più sentita riconoscenza alla Pro Loco del Presidente Luciano Mincini ed a tutti i volontari che si sono alternati in questi dieci giorni nel fornire il loro prezioso aiuto – commenta il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – Ancora una volta abbiamo dato prova di coesione ed efficienza, qualità che tutti ci riconoscono e che ci ha permesso di garantire anche per questa 43^ Sagra una elevata qualità del cibo ed una capacità organizzativa di assoluto livello. Un sentito ringraziamento va anche alla Protezione Civile/Gruppo ausiliari del traffico per il prezioso supporto. Continuiamo così!!”

L’appuntamento per la Sagra è fissato ora alle 19.00 dell’11 agosto 2023 con l’apertura della 44^ edizione. Per gli amanti delle tradizioni rurali e locali invece vi aspettiamo a San Lorenzo Nuovo l’8 settembre con la Festa della Madonna di Torano quando si rinnoverà il rito delle Signore di Torano