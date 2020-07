Chi è e di cosa si occupa lo Psicologo Psicoterapeuta?

Le professioni dello Psicologo e dello Psicoterapeuta stanno prendendo sempre più piede nella nostra attualità. Non tutti abbiamo varcato la soglia di uno studio psicologico ma di certo nessuno è ignaro dell’esistenza di questa figura professionale; nonostante ciò però molti non hanno chiaro di cosa si occupino precisamente uno Psicologo o uno Psicoterapeuta.

Anche se la Psicologia è una disciplina antica e una scienza consolidata dal lontano 1879, al giorno d’oggi rimane ancora una tra le materie più misteriose, che meno si conosce. Capita infatti non di rado di imbatterci in domande quali “cosa fa uno Psicologo? E chi è uno Psicoterapeuta?”.

Se mi domandassero chi è il medico, risponderei che è un dottore che cura le malattie del corpo umano; se mi dovessero domandare chi è l’avvocato risponderei che è un difensore giuridico. Non risponderei quindi che il medico o l’avvocato sono due professionisti che hanno studiato tot anni.

Alla domanda “chi è lo psicologo o chi è lo psicoterapeuta” sento spesso rispondere che sono due figure che hanno studiato per diversi anni. Precisamente si sente o si legge spesso che lo psicologo è colui che ha studiato cinque anni all’università, che ha fatto un tirocinio post-laurea e che ha sostenuto un esame di stato. In aggiunta a ciò arriva la definizione di psicoterapeuta che è colui che rispetto allo psicologo ha studiato per altri minimo quattro anni. Ma anche il medico e l’avvocato hanno studiato svariati anni, anche loro sono studiosi. Ma il punto è che, cosi come questi ultimi due, anche lo psicologo psicoterapeuta non è solamente uno studioso.

Quindi, se mi domandassero chi è lo Psicologo / Psicoterapeuta risponderei che è un professionista il cui scopo è la promozione del benessere delle persone e che si interessa alla nostra personalità, al nostro comportamento, alle nostre emozioni, ai nostri pensieri, ai nostri processi mentali, sia per offrire al diretto interessato una diagnosi e una cura, qualora fossimo di fronte ad un disturbo o un disagio psicologico, ma anche per offrire alla comunità spunti informativi conoscitivi e strumenti preventivi organizzativi, in diversi contesti oltre al setting clinico sanitario, quali tra i più comuni: il mondo lavorativo, giudiziario, scolastico, artistico, sportivo, economico e sociale, con il fine di garantire al singolo e alla società un miglioramento nel proprio campo.

In particolare la professione di Psicologo, secondo quanto sancisce l’art. 1 della Legge 56/89, comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Lo Psicologo Clinico lavora per comprendere e migliorare le capacità degli individui, andando sia a renderli maggiormente consapevoli di sé sia aiutandoli a trovare altri modi di funzionamento rispetto ai propri soliti che non risultano essere più funzionali nella propria quotidianità.

Ha l’obiettivo di favorire il cambiamento, potenziare le risorse e accompagnare gli individui e i gruppi in particolari fasi di vita o di criticità. Ma è anche colui che lavora nella prevenzione e colui che ci aiuta a coltivare la nostra crescita personale.

Lo Psicoterapeuta, a differenza di uno psicologo non specializzato, andrà a lavorare più in profondità, andando a dare un senso a ciò che proviamo, arrivando successivamente a modificare quei meccanismi che ci provocano disagio per trasformarli in nostri punti forza. Lo Psicologo Psicoterapeuta si occupa di sostenere e supportare l’altra metà di noi, la nostra psiche. Risponderei che grazie ai suoi studi è in grado di aiutarci a superare crisi psichiche, come disturbi psicologici, deficit cognitivi o comportamentali, problemi relazionali, sofferenze emotive, attraverso tecniche scientifiche, senza la prescrizione di farmaci.

Quando rivolgersi ad uno Psicologo Psicoterapeuta? Quando si sente la necessità o il desiderio di prendersi cura della propria salute psicologica, quando dobbiamo o vogliamo affrontare le questioni che ci affliggono e che non ci fanno vivere sereni, quando dobbiamo o vogliamo svolare strada, quando dobbiamo o vogliamo ritrovare un nuovo equilibrio con noi stessi o con gli altri, quando dobbiamo o vogliamo conoscerci, quando dobbiamo o vogliamo fare amicizia con noi stessi.

Uno Psicologo Psicoterapeuta non è solo quello che ha studiato per almeno cinque anni all’università e per almeno quattro anni per specializzarsi. Non basta la preparazione sui libri, non basta mettere in pratica quanto studiato, ma per essere un bravo professionista bisogna mettersi in gioco a 360°, non basta dire o fare, bisogna essere.

Credo che l’essere Psicologi Psicoterapeuti significhi non solo essere preparati da un punto di vista accademico ma credo che significhi soprattutto essere consapevoli e pronti a mettersi in gioco ogni volta si entri dentro un setting clinico, mettersi in discussione, aprirsi all’altro ma aprirsi anche a se stessi, coltivando costantemente la propria persona; credo che significhi crescere insieme ai pazienti che si hanno di fronte, credo che significhi rifiorire insieme a loro.

