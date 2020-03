Viterbo

Tempo stabile nel week end con nuvolosità diffusa nella giornata di sabato, anche compatta al mattino, ma senza fenomeni. Nuvolosità innocua domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +4°C e +12°C.

Lazio

Isolati fenomeni nel pomeriggio di sabato sui rilievi, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con nubi diffuse. Domenica sarà caratterizzata da tempo prevalentemente stabile su gran parte del territorio salvo possibili piogge sui settori interni meridionali e locali fiocchi oltre 1500 metri.

Molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge diffuse e neve sulle Alpi

oltre i 900-1200 metri, migliora in serata e in nottata con residui

fenomeni su Piemonte occidentale ed Emilia-Romagna.

Tempo instabile con acquazzoni sparsi sulle regioni adriatiche, maggiore

stabilità su Lazio e Toscana con precipitazioni più rare. Neve in Appennino

nelle ore serali e notturne fin verso i 1100-1400 metri.

Bel tempo e sole prevalente al mattino salvo maggiori addensamenti sulla

Sardegna, nuvolosità in aumento anche sui settori peninsulari al pomeriggio

e in serata con piogge sparse su Puglia, Basilicata e interne della

Campania.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.