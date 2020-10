Il collegamento tra stazione ferroviaria, Autostrada e Superstrada dei Due Mari sul tavolo dei progetti per l’utilizzo dei fondi europei

Una nuova arteria che colleghi gli snodi della Città di Orte con tutto il Centro Italia. O più precisamente, per dirla con il Sindaco Angelo Giuliani, “Un progetto di ampio respiro che, cogliendo l’occasione fondamentale del recovery plan e dell’Alta Velocità, restituisca a Orte il ruolo fondamentale di centro strategico nazionale per la mobilità e la logistica”.

L’Amministrazione di Orte, nella giornata odierna, è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, al quale ha fatto pervenire una ipotesi progettuale, inviata anche al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova arteria viaria, da sottoporre in sede di piano nazionale per l’utilizzo dei fondi del recovery plan. Il Sindaco Giuliani, accompagnato dal consigliere delegato al bilancio Enrico Delle Macchie, ha sottoposto all’amministrazione regionale gli elementi fondamentali del progetto, che unitamente alle altre proposte pervenute dovrà essere valutato dal governo nazionale ai fini dell’inserimento nel piano entro Aprile 2021. “Si tratta di una rete infrastrutturale complessa, che si propone di unire tra loro gli snodi ferroviari e autostradale, che caratterizzano la viabilità della Città di Orte e attraggono ogni giorno decine di migliaia di persone. La prospettiva è chiaramente strategica per il Paese, coinvolgendo l’utenza dell’Umbria, del Reatino e del Viterbese, ma anche il traffico veicolare da e per la Capitale, oltre al bacino di utenza, di forte crescita potenziale, proveniente dalla direttrice di Civitavecchia, fondamentale polo turistico con la Superstrada con la superstrada in via di ultimazione. L’inserimento di tale opera – continua Giuliani – nel pacchetto di misure del recovery plan costituirebbe la naturale conseguenza della realizzazione della fermata del Treno Alta Velocità presso la stazione di Orte, con impegno in tal senso ribadito anche nell’incontro odierno dal Capo di Gabinetto, che ringraziamo per averci prontamente ricevuto, anche nella perdurante emergenza sanitaria”.

Un obiettivo, rilevante per tutto il Centro Italia, da perseguire in ogni forma e sede possibile. “E’ un’opera di importanza strategica a prescindere dal colore dell’amministrazione – conclude il Sindaco – A tal fine, in vista dei prossimi incontri in programma con la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e, auspichiamo, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolgo un appello a tutte le forze politiche operanti sul territorio affinchè vogliano condividere l’iniziativa, ciascuno con i propri mezzi, per consentire a tutta la Comunità di poter contare su un’opera infrastrutturale che migliorerà sensibilmente le condizioni di vita”.