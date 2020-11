Tre poetesse, una romana, una viterbese ed una torinese, rispettivamente Francesca Arpino, Anna Maria Stefanini e Caterina Biafora, hanno creato “Specchio, Specchio delle mie brame”, antologia di poesie edita con “Tocco di Penna”, Collana editoriale fondata e diretta da Roberto Boiardi “H.E.-Herald Editore”.

I proventi derivanti dalla vendita dell’Antologia (72 pagine, Euro 10) saranno destinati a finanziare progetti riguardanti la prevenzione, l’accoglienza e il sostegno alle donne vittime di violenza maschile, proposti da enti e associazioni che intervengono nell’azione di contrasto alla violenza di genere, ritenuti più meritevoli dalle Autrici.

Il volume, per volere delle tre poetesse, è stato dedicato a Lidia Poët, prima donna italiana ad essere iscritta ad un Ordine degli Avvocati in Italia.

In una società così frenetica e difficile, complicata dalla situazione attuale, è auspicabile potersi ritagliare del tempo da dedicare a leggere i versi poetici selezionati per “Specchio, Specchio delle mie brame”, diventa un soffio di libertà che è ciò che serve ad evadere dal quotidiano.

Nelle loro poesie Francesca, Anna Maria e Caterina sono riuscite a trovare gli accordi giusti per spiegare i propri sentimenti e le proprie emozioni.

Le antologie di poesie non deludono mai, specialmente quando i versi fanno provare emozioni…

Francesca Arpino nasce a Roma, dopo un passato come avvocato penalista decide di iscriversi nel 2020 all’albo degli Psicologi, abbandona la professione forense sperimentandosi in altre materie che l’avevano appassionata sin dal suo tirocinio clinico.

Anna Maria Stefanini docente di scuola primaria in ruolo dal 1989, insegna all’Istituto Comprensivo Canevari di Viterbo, città dove nasce. Nel 1987-88 consegue la qualifica di corrispondente commerciale in Lingua inglese alla Regione Lazio e di animatrice socio-pedagogica. È esperta in dislessia, in didattica delle emozioni e strategie testuali. Numerosi gli attestati di formazione professionale conseguiti in servizio e i premi vinti dai suoi allievi in concorsi nazionali e locali. Al suo attivo numerosi premi conseguiti per le poesie dialettali, presenti in diverse antologie, e per le opere teatrali per bambini in lingua viterbese rappresentate in varie occasione.

Caterina Biafora nasce a Torino, Avvocato Penalista patrocinante in Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, è membro del Comitato di Pari opportunità nel Foro di Torino. Premio eccellenza Investigation & Forensic Award 2018 per il settore Esperienza in Carriera Avvocato, esperta in materia di tutela delle parti civili, diritto penale, responsabilità medica, violenza e maltrattamenti, sempre in prima linea nella difesa dei diritti della persona. (G.d.Z.)