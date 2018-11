L’assessore Allegrini: “Interventi attesi da tempo. Terremo aggiornati i cittadini su modalità e tempistiche

Al via una serie di asfaltature delle strade. Si tratta di lavori riguardanti la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità di alcune zone.

Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che si addentra nei dettagli e spiega: “Da ieri sono in corso lavori in via Vittorio Veneto, in strada Filante e in strada Vallalta. Dal prossimo 26 novembre partiranno gli interventi riguardanti la riqualificazione dell’area delle Fortezze e via dell’Abate. Tale intervento richiederà provvedimenti alla disciplina del traffico veicolare in alcune vie, tra cui via Salicicchia, via Vico Squarano, via Filiberto Boccacci, via Corrado Alvaro, piazza dei Castelli, via Castello Vetulonia, via Castel di Fano, via Santa Maria in Silice, via delle Fortezze con relativo parcheggio, piazza Lago di Monterosi. Cercheremo di limitare il più possibile i disagi alla circolazione aggiornando i cittadini in merito al cronoprogramma fornito dalle ditte, legato comunque alle condizioni meteorologiche. Gli interventi procederanno per fasi e saranno segnalati di volta in volta attraverso la segnaletica che verrà collocata nei tratti di strade e vie interessate dai lavori. Inoltre – ha aggiunto l’assessore Allegrini – forniremo costantemente notizie sulle modalità e le tempistiche dei lavori attraverso la pagina istituzionale Facebook Comune di Viterbo Informa e attraverso i nostri comunicati stampa inviati agli organi di informazione. I lavori, particolarmente attesi dai cittadini, rientrano in quell’ampio progetto di recupero e riqualificazione che questa amministrazione vuole concretizzare in questi cinque anni”.

Per quanto riguarda i lavori già iniziati, si segnalano i seguenti provvedimenti: via Vittorio Veneto, è già in vigore il divieto di sosta con rimozione su tutta la via. Se necessario, verrà istituito anche il divieto di circolazione, consentendo il traffico solamente ai residenti, agli intestatari di passi carrabili presente sulla via e per le operazioni di carico e scarico per i titolari di esercizi commerciali. Divieto di circolazione su strada Filante, nel tratto compreso tra l’ingresso di strada Filante dalla Cassia Sud (fronte deposito Misericordia) fino all’intersezione con strada Fagianello (traffico consentito solamente ai residenti e agli intestatari di passi carrabili), divieto di circolazione su strada Vallalta, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada provinciale Carcarelle e strada Filante (traffico consentito solamente ai residenti e agli intestatari di passi carrabili).