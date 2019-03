MONTEFIASCONE – A meno di un mese dall’inizio del campionato, la preparazione del WiPlanet Montefiascone procede speditamente e con buoni risultati, visto il doppio successo di domenica 17 ad Acilia, squadra che comunque sembra molto rinforzata rispetto allo scorso anno.

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra – ha dichiarato il manager Alejandro Salgado – siamo andati molto bene in battuta ed i lanciatori hanno fatto un buon lavoro di preparazione. Matteo Carletti ha lanciato con molta attenzione nella prima partita, con molto controllo, mentre il più giovane Michele Carletti nella seconda, dopo una partenza incerta, ha finito in crescendo. Sono contento in particolare della concentrazione mostrata dalla squadra, anche se dobbiamo ancora lavorare sulla difesa. Le prossime partite, domenica 24 a Montefiascone con la Lazio e soprattutto il 31 a Macerata, ci daranno modo di verificare il risultato del lavoro che stiamo programmando sulla difesa”.

In queste partite di inizio stagione sul monte di lancio sono stati utilizzati anche Bryan Carrasco e Eduardo Hernandez, che però in quanto stranieri non potranno lanciare in campionato. Ciò ha consentito di gestire con parsimonia il numero di lanci dei fratelli Carletti: Matteo ha lanciato 4 inning nella prima partita, con un solo punto concesso, 3 strike out e 1 base su ball; stessi inning per Michele nella seconda, che parte male incassando 4 punti al primo inning, ma si riprende concedendone solo 1 negli altri 3.

Buona la prestazione in battuta di tutta la squadra, con 20 battute valide nel complesso; si sono distinti Salgado con 4 valide, Matteo Carletti e Carrasco con 3.

In difesa sottolineiamo le prestazioni di Prosperi e Testa, ma soprattutto di Salgado che, da allenatore-giocatore, sta dimostrando di essere di un altro livello, eliminando due corridori, in prima e seconda, pur non giocando per le intere partite.

Nella stessa giornata di domenica, sul campo di Viterbo si sono svolti i try out per la selezione regionale Under 15, riservati alle squadre Lazio Nord. Hanno partecipato i giallo verdi David Marianello, Marco Banco e Jacopo Elisei. Il manager della selezione Fabio Vaselli ha apprezzato lo stato di forma ed il livello sia dei falisci, che degli altri ragazzi visionati.

“Abbiamo svolto un ottimo lavoro con il coach Gianluca Cibati– ha dichiarato Vaselli – e tutti i ragazzi hanno dimostrato di essere preparati; in particolare i montefiasconesi hanno mostrato buoni progressi in battuta. Domenica prossima si svolgeranno i try-out delle squadre di Nettuno e successivamente saremo in grado di individuare una rosa allargata dalla quale uscirà il gruppo dei 14 che parteciperà al torneo delle regioni di fine giugno nelle Marche”.

Vale la pena di ricordare che la selezione regionale che vincerà il torneo parteciperà alla successiva finale della zona Europa-Africa e, se vittoriosi, essere ospitati negli USA ad Agosto per l’importante torneo della categoria organizzato dalla Little League, che sta diventando sempre più l’avvenimento clou del baseball giovanile mondiale.