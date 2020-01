Svolto a Gallese l’incontro dei coordinatori AEOPC Italia. Iniziative, nuovi progetti ed esercitazioni di Protezione Civile i temi trattati. Soddisfazione del Presidente AEOPC Sacripanti e del Sindaco Piersanti.

Si è svolta al Comune di Gallese l’annuale incontro dei Coordinatori di Protezione Civile AEOPC Italia delle associazioni e dei gruppi comunali del viterbese, alla presenza del Presidente del Coordinamento regionale Alessandro Sacripanti, del Sindaco Danilo Piersanti e del Vicesindaco Roberto Cutigni.

Nel corso della riunione si è discusso di iniziative per la formazione, nuovi progetti e la programmazione di un esercitazione di Protezione Civile regionale da realizzare ad ottobre nel Comune di Gallese.

“Voglio ringraziare il Sindaco Piersanti e l’amministrazione e i volontari locali per la splendida ospitalità e per la collaborazione – riferisce Sacripanti – l’esercitazione di Gallese sarà un ottima occasione per dare nuovi spunti alla sensibilizzazione della popolazione e divulgare nuove nozioni alle buone pratiche di Protezione Civile. Tra l’altro – continua Sacripanti – l’incontro con i delegati AEOPC ha messo in evidenza la costante operatività dei volontari dei vari territori sia per la colonna mobile regionale che per le allerte meteo anche in un eventuale intervento per il rischio neve”.