Dal 27 gennaio il teatro Lea Padovani apre il sipario per la nuova stagione teatrale 2021/2022. Sei gli spettacoli di prosa in abbonamento la cui campagna parte l’11 gennaio. Una stagione che vede sul palcoscenico artisti cinematografici e teatrali di rilievo e noti al grande pubblico. Il 27 gennaio, alle ore 21:00, Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci aprono la stagione con “Un tram che si chiama desiderio”: un capolavoro di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi. L’11 febbraio 2022, alle ore 21:00, Giulio Scarpati salirà sul palcoscenico mettendo in scena “Il teatro comico” di Carlo Goldoni per la regia di Eugenio Allegri. Il 14 febbraio, alle ore 21:00, torna Ambra Angiolini che insieme a Arianna Scommegna metteranno in scena “Il nodo” di Johnna Adams per la regia di Serena Sinigaglia.

Il 19 febbraio 2022, alle ore 21:00 sarà la celebre attrice Ornella Muti a calcare il palcoscenico del teatro Padovani con “Un ritratto per Teresa” di Mark Borkowsky per la regia di Enrico Maria Lamanna. Il 5 marzo 2022, alle ore 21:00, lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico: una favola tragicomica scritta da Dario Fò e Franca Rame per la regia di Alessandro Tedeschi.

Il 9 aprile, alle ore 21:00, sarà la volta di Fabio Troiano e Irene Ferri in “La camera azzurra”. Una storia di Georges Simenon per la regia di Serena Sinigaglia. Il mese di febbraio il teatro Lea Padovani darà spazio anche ai bambini con il “Gruffalò”: una commedia musicale in scena il 6 febbraio alle ore 18:00, tratta dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Sheffler e realizzata dalla Fondazione Aida. La stagione teatrale è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Montalto di Castro con Atcl, Regione Lazio e Mic.

Per tutte le informazioni inerenti il costo dell’abbonamento e del biglietto di ogni singolo spettacolo è possibile contattare il teatro Lea Padovani al numero 0766870115 oppure scrivendo a [email protected], oppure visitando il sito www.teatroleapadovani.it e la pagina facebook “teatro comunale Lea Padovani”. L’ingresso al teatro Lea Padovani è consentito secondo le norme vigenti anticovid.